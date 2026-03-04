호르무즈 해협 발 묶인 선박에 한국 선원 186명 승선

미국·이스라엘과 이란 간의 군사적 충돌이 격화되면서 호르무즈 해협 일대 발이 묶인 선박에 우리 선원 186명이 있는 것으로 파악됐다.



해양수산부는 4일 김성범 차관 주재로 상황점검 회의를 열어 호르무즈 해협과 인근 해역에 있는 우리 선박과 선원에 대한 안전 확인과 해운물류 동향을 점검했다고 밝혔다.

해수부에 따르면 호르무즈 해협 내측에는 우리 선박 26척이 있는 것으로 파악된다.



이들 선박에는 한국인 144명을 포함해 597명의 선원이 승선하고 있다.



외국선에도 우리 선원 42명이 승선하고 있는 것으로 파악돼 호르무즈에 있는 우리 선원은 총 186명이 있는 것으로 확인된다.



해수부는 선사·선박과 실시간 소통체계를 유지하며 선박 위치와 안전 여부, 식료품 등 선용품 잔량, 선원 교대 등을 면밀히 관찰하고 있다고 밝혔다.



선원 상담과 소통창구를 운영하기 위해 해수부 선원정책과와 직접 소통할 수 있는 전화번호 5개도 공개했다.



호르무즈 해협과 같은 고위험 지역에서는 선원이 하선을 요구할 수 있고, 송환 시 비용을 선사가 부담하게 돼 있다.



아직 하선 요구가 제기되고 있는 단계는 아닌 것으로 해수부는 파악했다.



김성범 차관은 "사태 장기화를 대비해 선박의 생필품 보급과 선원의 하선 후 귀국 방법 등에 대해 선사와 긴밀히 논의하고 있다"면서 "매일 상황점검 회의를 통해 우리 선박의 안전 확인, 선원 애로 해소 등 안전 관리를 차질 없이 이행하겠다"고 밝혔다.

