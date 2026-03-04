경찰, 울진군의원·공무원 금품 수수 의혹 수사

경북 울진군이 조성한 관광시설을 운영해온 민간회사 측이 공무원과 군의원에게 금품을 건넨 의혹이 불거져 경찰이 수사에 나섰다.



4일 울진군 등에 따르면 경찰은 관광시설 운영 민간회사 관계자가 2024년께 여러명의 군 공무원과 군의원에게 수백만원씩, 총 수천만원의 금품을 건넨 혐의를 수사하고 있다.

민간회사는 계약을 맺고서 울진군이 조성한 관광시설을 맡아 운영해 왔다.



그러나 울진군이 최근 재계약하지 않음에 따라 소송을 벌이고 있다.



민간회사 관계자는 운영권을 유지하거나 재계약에서 유리한 조건을 확보하기 위해 금품을 건넨 의혹을 받고 있다.



이런 소문이 퍼지자 경찰은 운영사 관계자와 공무원, 군의원 등을 상대로 금품 흐름을 추적해 왔다.



수사 대상에 포함된 인물 중 일부는 의혹을 부인했고 일부는 대가성이 없었다고 항변하는 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 "아직 수사 중인 사안으로 구체적인 내용을 밝힐 수 없다"고 말했다.

