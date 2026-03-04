안선영 “치매 母, 인간의 기본 존엄이 무너져”…삶 가치관 바뀐 계기

방송인 안선영이 치매와 뇌졸중으로 투병 중인 어머니를 간병하며 겪은 경험으로 인생관에 변화가 생겼다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’ 캡처

안선영은 4일 자신의 유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’에 공개한 영상에서 “49세 때 이래도 되나 싶을 정도로 온갖 악재가 한꺼번에 와 아홉 수를 제대로 치렀다”고 말했다. 그는 당시 가정 요양으로 버틸 수 있던 어머니의 치매가 뇌졸중으로 악화되면서 인지 장애가 심해졌고, 대소변을 가리지 못하는 상황까지 이르렀다고 설명했다.

안선영은 “(어머니가) 병원에서 난동을 부리니까 맨날 짐승처럼 묶여 있었다”면서 “인간의 기본 존엄이 무너지는 걸 보고 깨달았다. 한 가족의 건강이 완벽히 무너지면 나머지 온 가족이 다 불행하다. 그렇게 되면 돈도 소용없다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’ 캡처

간병 과정에서 경제적 부담도 크게 다가왔다. 안선영은 “간병인이 그만둔다고 하면 싹싹 빌어서 다른 간병인 찾을 때까지만 기다려달라고 하는데, 이 상황에서 만약 내가 돈이 없었다면 어떻게 됐을까 싶었다”고 말했다.

이어 “병원비가 엄청 나왔다. 엄마를 내 아이 앞에서 대소변도 못 가리는 할머니가 아닌, 스스로 화장실을 갈 수 있는 사람으로 만드는 데 들어간 1년의 비용, 시간, 에너지는 그간 쌓아온 자본이 없었다면 불가능했다”고 강조했다.

유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’ 캡처

현재 안선영의 어머니는 기억은 온전치 않지만 일상의 일부를 회복한 상태인 것으로 알려졌다. 그는 “지금 나와 손잡고 네일숍에 갈 수 있는 건 내가 그동안 열심히 벌어뒀던 돈의 가치다. 결국 돈이란 건 어느 정도 모아두는 게 맞다. 그러나 기본적인 존엄도 건강이 없으면 아무 소용없다는 깨달음이 생겼다”고 말했다.

안선영은 이같은 경험 이후 일에 대한 태도도 달라졌다고 밝혔다. 그는 “출연료를 많이 받아도 방송을 거절 못했다. 나를 싫어할까 봐 눈치 보는 마음이 있었다”며 과거를 돌아봤다. 이어 현재는 “내 가슴을 뛰게 하거나 내가 신나서 하는 일만 찾아서 한다”며 경제적 기반이 심리적 여유을 준다고 말했다.

