韓대기업, 중동에 140개 법인… 수출전략 ‘비상’ [美·이란 전쟁]

미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 지역 혼란이 장기화할 조짐을 보이면서, 중동을 새로운 수출 거점으로 삼던 국내 기업들은 비상등이 켜졌다. 중동 진출 여부와 상관없이 기업 규모를 막론하고 유가와 운임 인상 등에 따른 수익성 악화를 우려하는 기류다. 기업들은 전략 거점 이동과 에너지 공급처 다양화, 재무 상태 점검을 포함한 여러 대책을 고심 중이다.

사진=뉴시스

4일 재계에 따르면 중동 시장에 진출한 기업 상당수가 사태가 장기화할까 봐 촉각을 곤두세우고 있다. 삼성전자와 LG전자, 현대차를 포함한 국내 기업들은 2020년대 들어 중동을 ‘글로벌 사우스’(신흥 남반구 시장)의 거점으로 삼고 공을 들여왔다. 중동 국가들은 국민 소득수준이 높고, 소비자들도 한국 제품을 선호해 수출 시장으로서 매력도가 높다. 지리적으로 세계 중심에 위치해 물류 거점으로 활용하기도 편하다. 이 때문에 미국과 중국 시장 의존도를 줄이려 했던 국내 기업들의 집중 공략 목표가 됐다. 기업분석전문기관 한국CXO연구소가 국내 대기업의 중동 진출 현황을 분석해보니 중동 지역 10개국에 140개 해외법인이 운영 중인 것으로 나타났다.



그러나 이번 전쟁으로 중동을 거점으로 활용하려던 전략에 차질을 빚게 됐다. 일단 현지 사업장 재택전환과 주재원 피신, 현지 거래선 관리로 대응하고 있지만 미봉책에 불과하다. 이란의 거센 반격에 전선이 중동 전역으로 확산하거나 전쟁이 길어질 경우 전략 수정도 불가피하다. 이영달 뉴욕시립대 방문교수는 “이란 사태가 장기화할 경우 기업들은 중동 의존도를 낮추고 인도·동남아·동아프리카를 연결하는 새로운 시장 구조를 구축하려 할 것”이라고 설명했다.



전력을 많이 소비하는 반도체, 철강, 석유화학 업종의 표정도 어둡다. 중동 지역 원유·가스 수송로인 호르무즈해협 봉쇄로 유가와 액화천연가스(LNG) 가격이 연일 오르는 탓이다. 사태가 길어질수록 국내 전기요금과 직결되는 유가와 LNG 가격이 천정부지로 뛸 수 있다. 이는 대규모 전력을 소비하는 업종 전반에 원가 충격을 가져온다. 특히, 오랫동안 고전을 면치 못하고 있는 철강과 석유화학 업계의 경우 엎친 데 덮친 격이다. 포스코·현대제철 등 고로(高爐) 방식을 사용하는 대형 철강사들은 철광석을 녹이고 제련하는 과정에서 전력 소모가 극심하다. 에너지 원료 가격 상승에 취약한 구조다. 원유 부산물인 나프타를 원재료로 쓰는 석유화학 업종도 시름이 더욱 깊어졌다. 유가가 상승하면 고스란히 원료 구입비가 올라가는 데다 나프타의 58%를 중동에서 수급하는 만큼 원료 확보에도 차질이 생긴다. 오일선 한국CXO연구소장은 “사태가 길어질 경우 에너지 가격 상승과 물류비 부담 확대로 기업 전반의 수익이 감소할 것”이라며 “선제적인 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

