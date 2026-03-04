정부, 4대강 보 ‘탄력 운영’도 검토

4대강 재자연화를 추진 중인 정부가 16개 보를 해체하거나 완전히 개방하는 방안뿐 아니라 상황에 따라 수문을 여닫는 ‘탄력적 운영’ 방안도 함께 검토한다.



4일 기후에너지환경부의 ‘사회·경제적 분석을 토대로 한 4대강 보 처리 방안 연구’ 제안요청서를 보면 기후부는 연구진에 “단순 보 해체·개방을 넘어 과학적 분석 및 지역 물 이용 여건을 고려한 ‘녹조 시 탄력 운영’, ‘상시 개방’ 등 실효성 있는 대안을 시나리오에 포함하라”고 요청했다. 단순히 보를 해체하거나 상시 개방하는 방안뿐 아니라 상황에 따라 수문을 여닫는 방식도 정책 선택지로 검토하겠다는 의미다.



이재명 대통령이 지난 대선 당시 ‘4대강 재자연화’를 공약으로 내세운 이후 환경단체를 중심으로 보 해체 및 상시 개방 압박이 거세지고 있다. 보 해체를 주장하는 환경단체들은 “탄력 운영이 보 존치를 위한 명분에 불과하다”고 보고 있다.



정부는 그동안 보 처리 방안 의사결정 근거를 마련할 때 ‘보 해체’와 ‘존치’ 두 가지 시나리오를 중심으로 경제성 분석을 진행해 왔다.



하지만 이번 연구에선 다양한 운영 시나리오를 반영해 경제성을 비교 분석하고, 물 이용 여건과 지역 수용성 등을 종합적으로 고려하겠다는 취지가 반영된 것으로 보인다. 기후부는 현재 연내 수립을 목표로 4대강 16개 보 처리 방안을 마련하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지