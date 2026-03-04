“어제 마셨는데…” “면허정지입니다”

“아, 학교 앞에서 무슨 단속이에요.”



4일 오전 8시쯤 서울 노원구 신계초등학교 정문 앞 도로에서 출근과 자녀 등교로 바삐 지나던 한 운전자가 경찰 앞에 서더니 이같이 말했다. 경찰은 운전자에게 “학교 앞이라 하는 겁니다”라고 대꾸하더니 음주 감지기를 들이밀었다. 한 시간가량 이어진 음주단속 중 이 운전자 외에도 다른 중년 남성 운전자가 “이 아침에, 등교 시간에 왜 이렇게 단속을 하냐”며 불만을 토로했다.

서울 수서경찰서 경찰관이 4일 강남구 서울영희초등학교 인근 어린이보호구역에서 음주운전 단속을 하고 있다. 뉴시스

단속을 진행한 노원경찰서 교통안전팀 이승원 경장은 “아침엔 기상 직후라 신경이 날카로운 운전자가 많고, 갈 길이 바쁜데 단속을 하니 불편한 기분을 드러내는 사람도 많다. 최대한 친절히 협조를 구하고 있다”고 했다.



서울경찰청은 새 학기를 맞아 이날 서울 31개 경찰서 교통경찰 264명과 교통기동대 21명을 동원해 서울 전역에서 스쿨존 등굣길 음주운전 단속을 벌였다. 불과 한 시간 만에 음주운전 4건이 적발됐다. 송파구 신가초 앞에서 30대 남성과 여성이 음주 측정 결과 각각 0.034%, 0.035%로 면허 정지 수준이 나왔다. 강남구 영희초 앞에서도 화물차 1대(0.084%·면허 취소 수준)와 승용차 1대(0.035%·면허 정지 수준)가 단속에 걸렸다. 이 경장은 “전날 과음해도 운전자 본인은 정신이 또렷하다고 생각하지만, 실제 음주와 비슷한 상태다. 숙취로 속이 좋지 않으면 운전에 집중할 수 없어 더 위험하다”고 했다.



경찰은 음주운전 외에도 이번 스쿨존 단속에서 신호위반 7건 등 22건을 단속하고 보행자 보호 위반 23건 등 71건에 대해 계도 조치했다.

