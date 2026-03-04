경제·방산 협력부터 범죄자 인도까지… 韓, 아세안 우군 확보 가속

필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령은 4일 한국인 3명을 살해해 필리핀 교도소에 수감된 뒤에도 한국으로 마약을 수출하는 것으로 알려진 박모씨에 대한 임시 인도를 필리핀 대통령에게 요청했다고 밝혔다. 이 대통령은 제조·에너지·인프라 등 ‘3대 유망 분야’에서의 양국 기업 협력 확대 청사진도 제시하며 3박4일간의 싱가포르·필리핀 순방 일정을 마무리 지었다.

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 악수하고 있다. 연합뉴스

◆李 “마르코스 대통령에게 임시 인도 부탁”



이 대통령은 순방 마지막 날인 이날 오후 필리핀 마닐라에서 열린 동포 오찬 간담회에서 “‘박○열’(범죄자 이름)이라고 있다. 한국 사람 3명을 살해했다고 하는데, 이 사람이 교도소 안에서 지금도 대한민국으로 마약을 수출하고 있다고 한다”며 “어제(3일) 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령에게 정상회의 석상에서 공식적인 부탁을 드렸다”고 언급했다. 그러면서 “대한민국에서 이 사람을 수사해서 처벌해야겠다(라고 말했다)”며 “그 사람을 임시로 한국에 보내달라고, 임시 인도를 해달라고 요청했고 (마르코스 대통령이) 빠른 시간 내에 적극적으로 검토해서 시행해 보겠다고 얘기했다”고 말했다. 박씨는 필리핀에서 징역 60년을 받고 수감 중이다.



이 대통령은 현지 경찰이 연루된 것으로 알려진 ‘한인 사업가 지익주씨 피살 사건’과 관련해서도 “빨리 잡아달라고 요청했다”고 밝혔다. 이 대통령은 “지익주씨 살해 사건 주범도 필리핀 당국이 좀 더 역량을 기울여서 잡아보겠다고 했고, 대한민국도 특별한 역량을 투입해서라도 체포하는 데 총력을 다해볼 생각”이라고 말했다. 최근 내국인을 상대로 한 국제 스캠 범죄 추이에 대해선 “대한민국의 부동산값이 꺾이듯이 막 올라가다 꺾이고 있다”고 했다.



오전에는 산업통상부가 마닐라 콘래드 호텔에서 주최한 ‘한·필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 민간 경제 협력의 가교 역할을 하는 데 공을 들였다. 250여명이 참석한 이날 행사는 이 대통령 취임 후 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 지역에서 열린 첫 번째 비즈니스 포럼이다. 한국 측에선 류진 한국경제인협회 회장과 손경식 한국경영자총협회 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 이형희 SK 부회장 등 조선, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야 주요 기업인들이 참여했다.



이 대통령은 “필리핀은 니켈, 코발트 같은 핵심광물을 보유하고 있으며, 한국은 반도체와 전기·전자 등 첨단 산업 제조 기술을 가지고 있다”며 “이러한 상호보완적 산업 구조를 바탕으로 양국은 높은 시너지를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다. 양국 대표 기업인들에게는 3대 유망 분야에서의 협력을 위한 과감한 투자를 당부하기도 했다. 이번 포럼을 계기로 조선, 원전, 식품, 의료기기 등 총 7건의 민간 양해각서(MOU)가 양국 산업장관 임석하에 체결됐다.

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

◆동남아 ‘우군’ 확보 행보 계속



이 대통령은 이번 순방 기간 방문국과의 공통분모를 강조하며 미래 유망 분야에서의 경제적 연대를 핵심 키워드로 내세웠다. 순방 기간 싱가포르와는 인공지능(AI)과 디지털 전환의 시대에 신뢰할 수 있는 파트너로 발돋움하는 데 주력했고, 필리핀과는 조선 등 분야에서의 실질적 협력 심화에 힘을 쏟았다. 순방을 통해 정상 간 신뢰 강화를 기반으로 한 ‘경제 영토 확장’의 초석을 다지고, 지정·지경학적 위기와 초불확실성의 시대에 전략적 동반자 관계의 깊이를 한층 강화한 것으로 평가된다. AI부터 원전, 조선 등 신성장 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너십을 구축하고, 불확실한 세계 질서 속 동남아시아 지역에서 ‘우군’을 늘려나가기 위한 행보는 계속될 전망이다.

李, 필리핀 한국전 참전용사 초청 지시 이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라 영웅묘지를 찾아 한국전 참전 기념비에 헌화를 마친 뒤 한국전 참전 용사의 손을 잡고 인사하고 있다. 이 대통령은 정부 관계자에게 참전 용사 국내 초청행사를 언급하며 “가능하면 이분들을 한국으로 초청하라”고 지시했다. 마닐라=연합뉴스

아시아 국가 중 최초이자 최대 규모로 6·25전쟁에 파병을 했던 필리핀과는 방산 협력도 업그레이드했다. 전날 이 대통령은 한·필리핀 공동언론발표에서 “우리 방산기업이 필리핀군 현대화 사업에 적극 참여하도록 함께 지원하겠다”고 밝혔다. 이날 오전에는 마닐라의 한국전쟁 참전 기념비를 찾아 헌화하고 생존해 있는 참전 용사 및 후손들을 만나기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지