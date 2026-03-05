사측 양보안 냈지만… 삼성전자 노사 협상 결렬

삼성전자 노사가 올해 임금협상에서 끝내 합의점을 찾지 못했다. 회사 측이 6.2% 임금인상과 자사주 지급 등 이례적 수준의 제안을 내놓았지만 성과급 상한 폐지를 둘러싼 이견을 좁히지 못한 채 협상이 결렬됐다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 뉴시스

삼성전자 노조 공동교섭단은 4일 “전날 밤 11시55분 중앙노동위원회 2차 조정회의에서 조정중지 결정이 났다”며 “현 시간부로 공동투쟁본부 체제로 전환해 쟁의권 확보 절차에 돌입한다”고 전했다.

양측은 지난해 12월부터 총 8차례의 본 교섭과 6일간의 집중교섭, 조정절차까지 거쳤다. 협상의 핵심 쟁점은 OPI(초과이익성과급) 기준 투명화와 상한 폐지 여부였다. 삼성전자와 계열사는 연간 영업이익에서 법인세와 투자금 등 자본 비용을 제외해 산출한 EVA(경제적 부가가치)를 기준으로 OPI를 지급한다. 노조는 OPI 산정 기준이 되는 EVA 측정 방식이 불투명하다며 개선을 요구해 왔다. 또 OPI 상한선 때문에 회사 성과 대비 직원에게 돌아오는 보상이 적다며 상한선 폐지를 주장했다.

협상 과정에서 삼성전자는 노조의 성과급 투명화 요구를 수용하는 방향으로 OPI 재원을 EVA 20%와 영업이익 10% 중 선택할 수 있도록 하는 방안을 내놨다. OPI 상한선 폐지에는 고개를 저었다. 초과이익 달성이 어려운 대다수 사업부에서 상대적 박탈감이 생길 수 있다는 우려에서다. 대신 기본 인상분 4.1%에 성과인상률 2.1%를 더한 총 6.2%의 임금인상률을 제시하고, 처우 개선안도 다수 제안했다. 메모리 사업부를 대상으로 올해 DS부문 영업이익 100조원 달성 시 OPI 100% 수준의 특별포상을 지급하기로 했다.

사측 입장에선 파격적인 제안을 한 셈이지만 노조가 OPI 상한 폐지 요구를 굽히지 않으면서 합의에 이르지 못했다.

