[이코노 브리핑] 한투운용, ETF 순자산총액 30조 돌파 외

한투운용, ETF 순자산총액 30조 돌파

한국투자신탁운용은 자사 ACE 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 30조원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 지난 27일 기준 ACE ETF 105개의 합산 순자산액은 30조486억원으로 지난해 9월 말 100개 ETF로 순자산액 20조원을 달성한 지 5개월 만에 50% 이상 성장했다. 지난 5개월간 순자산액 성장률을 살펴보면 해외 기술주 상품 ‘ACE 구글밸류체인액티브’, 국내 기술주 상품 ‘ACE AI반도체포커스’가 각각 604.34%, 638.58% 증가했다. 국내 증시 활황 속에 ‘ACE 코스닥150’도 순자산액이 959.93% 증가했다.

푸른저축銀, 전 임원 횡령에 거래정지

푸른저축은행에서 99억여원 규모의 전직 임원 횡령혐의가 발생해 매매거래가 정지됐다. 4일 금융당국 등에 따르면 푸른저축은행은 지난달 27일 전자공시를 통해 횡령혐의가 발생한 사실을 알리며 “향후 적법한 절차에 따라 조치할 예정이며 관련 기관의 조사에 협조할 예정”이라고 밝혔다. 은행은 수사기관에 고소장을 제출할 예정이다. 공시 내용에 따르면 횡령 등 발생금액은 자기자본대비 3.15%에 해당한다. 이런 내용의 공시에 따라 한국거래소 코스닥시장본부는 이달 3일 푸른저축은행의 거래를 정지시켰다.

투교협 ‘금융자산 로드맵’ 무료로 특강

전국투자자교육협의회가 여의도복지관과 공동으로 ‘금융분야 베테랑이 제안하는 인생 2막, 금융자산 로드맵’ 무료 특강을 실시한다고 4일 밝혔다. 강의는 서울 여의도복지관에서 이달 18일부터 4월3일까지 매주 수·금요일 총 6회 열린다.

