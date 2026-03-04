현대차그룹, 바퀴 달린 로봇 '모베드' 공개 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED)'의 시연이 진행되고 있다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED)'의 시연이 진행되고 있다 /2026.3.4 이제원 선임기자

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED)'의 시연이 진행되고 있다 /2026.3.4 이제원 선임기자

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 전시되어 있다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에 현대무벡스의 자율이동로봇이 시연되고 있다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED)'의 시연이 진행되고 있다.

현대자동차그룹 로보틱스랩은 CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상을 수상한 첨단 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’를 국내 최초로 공개해 했다. 모베드는 부스에 마련된 모형 도로를 달리며 눈길을 끌었다.

코엑스 전관에서 24개국 500개 기업이 참여해 총 2300부스 역대 최대 규모로 개최되는 AW 2026은 ‘자율화, 지속가능성을 이끄는 힘(Autonomy, the Driver of Sustainability)’을 주제로 기존 스마트공장·디지털전환(DX) 중심 전시에서 AI·휴머노이드 기반 자율제조(AX) 산업 전시이다. 전시장에는 제조 AI 솔루션, 휴머노이드, 산업·협동·물류 로봇, 디지털 트윈, 머신비전, 센서 등 AI 기반 스마트 제조 및 자동화 기술이 총망라된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지