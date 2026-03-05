전남 ‘광양만권 이차전지 특화단지’ 유치전

전남도가 광양만권을 중심으로 한 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 공모 신청서를 제출하는 등 본격 유치전에 나섰다.



4일 전남도에 따르면 이차전지 특화단지 신청은 글로벌 배터리 산업 경쟁이 심화되는 가운데 핵심광물 확보부터 소재 생산, 재활용까지 이어지는 전주기 공급망을 국내에 구축하기 위한 국가 전략 과제로 추진되고 있다.



도가 신청한 특화단지는 광양만권 일원 미래첨단국가산단을 비롯해 율촌제1산단, 해룡산단, 세풍산단, 동호안 등 7개 산업단지를 연계해 조성된다. 총사업비는 2조8452억원 규모이며, 기존 투자액을 포함한 총 투자 규모는 10조원에 달한다.



광양만권은 항만·철강·석유화학·소재 산업이 집적한 국내 최대 산업벨트를 기반으로 리튬·니켈 등 핵심 광물 정련, 양극재 생산, 사용후 배터리 재활용까지 이어지는 이차전지 전주기 공급망을 갖춘 지역으로 평가받고 있다. 특히 미래첨단소재 국가산단과 연계한 입지 확장성이 뛰어나 특화단지로 지정될 경우 대규모 민간투자 유입과 글로벌 배터리 기업 집적이 가능할 것으로 기대된다.



특화단지로 지정되면 예비타당성조사 특례, 인력 양성·연구개발·기반시설 구축에 대한 국비 지원, 국가산단 지정 신청 등이 적용돼 사업 추진 속도가 크게 빨라질 전망이다.

