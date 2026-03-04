아모레퍼시픽, 자외선 차단제 개발 역량 국제 인증

아모레퍼시픽은 자외선 차단제 개발 역량과 시험 평가 체계가 국제기관을 통해 검증됐다고 4일 밝혔다.

아모레퍼시픽의 기술연구원인 R&I센터가 최근 프랑스 숙련도 시험 전문기관 BIPEA가 주관한 자외선 차단제 숙련도 평가에서 ‘satisfactory’(적합) 등급을 획득했다. 이번 평가는 자외선 A(UVA) 차단 성능을 평가하는 국제표준 시험법 ISO 24443을기반으로 진행됐으며 블라인드 시료 3종에 대해 UVA 차단 지수를 높은 정확도로 도출해 데이터의 신뢰도와 재현성을 입증했다. ISO 24443은 자외선 차단제의 UVA 보호 성능을 실험실 장비로 평가하는 국제 표준 시험법으로 유럽을 비롯한 세계 시장에서 널리 활용된다.

아모레퍼시픽 R&I센터.

아모레퍼시픽은 또 자외선 차단제의 SPF 지수를 측정하는 최신 국제 표준 시험법인 ISO 23675의 시험 체계도 새롭게 구축했다.

ISO 23675는 실험실 환경에서 자외선 차단 성능을 보다 정밀하고 안정적으로 평가할 수 있도록 설계된 시험법이다.

아모레퍼시픽 R&I 센터 관계자는 “아모레퍼시픽은 오랜 기간 국제 표준에 기반한 자외선 차단 평가 체계를 운영하며 세계 최고 수준의 선케어 제품을 개발해 왔다”며 “이번 숙련도 평가는 평가 결과의 정확성과 재현성을 외부 전문 기관을 통해 객관적으로 재확인한 의미 있는 성과”라고 말했다.

한편, 아모레퍼시픽은 1959년 국내 최초의 선크림 ‘파라솔 크림’을 개발한 이후 자외선 차단 기술 고도화를 지속해 왔다. 이러한 기술력을 바탕으로 자외선 차단제 부문 ‘현재세계일류상품 생산기업’ 인증을 받았으며, 국내 시장에서 축적한 헤리티지를 기반으로 글로벌 선케어 시장 확장을 이어가고 있다.

