이마트24, 로열티 전환 점포 상생 성과 가시화

이마트24는 지난해 경영주의 수익 개선과 지속 가능한 동반성장을 위해 발표한 ‘상생 선언’이 실제 경영주의 수익 개선으로 이어지고 있다고 4일 밝혔다.

이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 점포(월회비 160만원) 중 가맹계약을 성실히 이행해온 경영주를 대상으로, 계약기간 중에도 로열티 타입(매출총이익 배분형)으로 전환할 수 있도록 하는 파격적인 선택권을 부여했다.

이마트24는 “본사 입장에서 기존 월회비 수입 감소를 감수해야 하는 결정이지만 단기 실적보다는 경영주와의 동반성장을 우선하겠다는 ‘상생’을 위한 조치라는 점에서 의미가 있다”고 강조했다.

최근 로열티 타입으로 전환을 완료한 19개 점포의 수익을 분석한 결과 전환 전 대비 점포당 월평균 63만3000원의 수익 증가 효과가 나타났으며 일부 점포는 최대 139만원까지 수익이 개선됐다고 회사는 설명했다.

현재까지 로열티 타입을 신청한 377개 점포 중 65개 곳이 전환을 마쳤고 12곳은 전환을 앞두고 있다. 로열티 타입 전환은 단순한 비용 구조 변경이 아니라, 점포 수익 구조를 매출 연동형으로 전환해 리스크를 분담하는 방식이다. 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하게 된다.

이마트24 관계자는 “로열티 전환 점포의 수익이 개선되고 있고, 현장에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다는 점을 의미 있게 보고 있다”며 “경영주를 위한 상생 제도와 함께 상품 경쟁력을 강화해 본사와 경영주가 함께 성장해 나갈 계획이다”라고 했다.

