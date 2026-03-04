금융위, 중동 피해기업 대출 1년 연장…금융사 임직원 면책적용

금융위원회는 4일 최근 중동 관련 지정학적 리스크로 금융시장 변동성이 확대된 가운데 피해 기업의 대출·보증을 1년간 전액 만기 연장하겠다고 밝혔다.



중동 피해 기업 지원 과정에서 만기 연장이나 신규 유동성 공급 등을 집행한 금융회사 임직원에게는 고의·중과실이 없는 경우 면책을 적용하기로 했다.

컨테이너 선박들이 2일 남아프리카공화국 케이프타운 항구에 정박해 있다. EPA연합뉴스

이억원 금융위원장은 이날 관계기관 및 금융시장 전문가들과 금융시장 상황을 점검하고 최근 증시 변동성 확대의 원인과 대응 방향을 논의했다.



이 위원장은 중동 상황과 관련해 금융시장 안정과 실물경제 영향 최소화가 중요하다고 강조하며 관계기관과 함께 시장 동향을 면밀히 모니터링할 것을 주문했다.



과도한 시장 변동성이 발생할 경우 현재 운영 중인 100조원+α 규모의 시장안정 프로그램을 적극 가동할 것을 지시했다.



아울러 중동 상황으로 피해를 본 기업에는 산업은행·기업은행·신용보증기금이 운영 중인 13조3천억원 규모 금융지원 프로그램을 통해 신규 자금을 지원하고 기존 대출과 보증은 1년간 전액 만기 연장하는 등 유동성 지원을 강화하기로 했다.



특히 산업은행·기업은행·신용보증기금 등 정책금융기관이 중동 상황 피해 기업에 대한 신규 유동성 공급과 기존 대출·보증 만기 연장 과정에서 담당자 면책을 요청한 만큼, 관련 규정에 따라 고의나 중과실이 없는 경우 담당자 면책이 적용되도록 하겠다고 밝혔다.

이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민·관 합동 토큰증권 협의체 킥오프 회의에 참석하고 있다. 뉴스1

참석자들은 최근 증시 변동성 확대의 원인으로 중동 관련 지정학적 리스크 확대와 그간 높은 상승세에 따른 차익실현 수요 등이 복합적으로 작용한 것으로 진단했다.



다만 우리 기업의 실적과 자본시장 활성화 정책에 대한 기대감, 자본시장으로의 자금 유입 등 상승 동력이 여전히 유효한 만큼 증시의 '추세적 하락' 가능성은 작다는 데 의견을 같이했다.



특히 정부가 증시 변동 상황을 실시간으로 모니터링하고 정책 대응 능력도 갖추고 있는 만큼 시장 참여자들이 과도한 불안보다는 우리 경제와 금융시장에 대한 신뢰를 바탕으로 합리적으로 판단할 필요가 있다고 강조했다.



또 주식시장 변동성 확대를 틈타 발생할 수 있는 시장질서 교란 행위와 가짜뉴스 유포 등을 면밀히 감시하고 적발 시 무관용 원칙으로 엄단하겠다고 밝혔다.



금융위는 금융시장이 안정될 때까지 금융시장반을 중심으로 관계기관과 중동 상황을 긴밀히 공유하고 24시간 모니터링 체계를 유지할 계획이다.

