김정기 대구시장 권한대행 “대구·경북 행정통합 중단돼 안타깝다”

김정기 대구시장 권한대행이 “행정통합이 국회 마지막 문턱에서 중단돼 매우 안타깝다”고 말했다.

김 권한대행은 4일 대구시청에서 열린 간부회의에서 이같이 말하고 “대구는 1인당 지역내총생산(GRDP)이 33년째 최하위, 경북은 인구소멸위험지역 순위 전국 2위”라면서 “갈등비용이 생기더라도 지금은 무엇이라도 혁신하고 발버둥을 쳐야 발전한다”고 강조했다.

김정기 대구시장 권한대행이 4일 대구시청에서 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

그는 “정부의 ‘5극 3특’ 지원과 통합에 대한 의지가 있었기 때문에 이번이 통합의 적기라고 판단했다”며 “광주∙전남이 하니까 따라가는 것이 아니라 통합이슈는 대구∙경북이 지역사회 주도로 가장 먼저 꺼냈고, 민선7∙8기를 거치며 공론화 과정을 이어온 만큼 오롯이 대구경북의 판단과 결단이었다”고 밝혔다.

그러면서 “아직 실낱같은 시간이 남아있다. 특별법이 조속히 국회를 통과해 광주∙전남과 함께 출범할 수 있도록 여야 정치권의 합의를 간곡히 부탁드린다”며 “공무원과 시민사회도 미래와 자손을 위한 사명이라는 생각으로 통합 대응에 함께 해달라”고 말했다.

통합과 별개로 김 권한대행은 중단없는 시정 운영을 강조했다. 그는 “최근 발생한 전쟁이 장기화 될 경우 금융·외환·유가 등 지역경제에 미치는 영향이 가중될 수 있다”고 우려하고, “비상 민생경제 점검회의를 개최하고 대응전략을 세워 기업에 대한 우리시와 중앙정부에 대한 지원사항을 적극 검토하라”고 지시했다.

김 권한대행은 내년도 국비확보와 관련해서도 “국가 예산 편성지침에 맞춰 신규사업들이 많이 담길 수 있도록 철저히 준비하라”면서 “예타 등 중앙부처와 협의사항 등을 실기하지 않도록 꼼꼼히 챙겨달라”고 강조했다.

6∙3 지방선거와 관련해 그는 “선거가 3개월도 남지 않은 시점에서 모든 공무원들은 정치적 중립을 반드시 지키고 공직기강 확립에도 철저를 기하라”고 주문했다.

