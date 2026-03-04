경북도, 북극항로 대비 동북아 물류 거점 조성한다

경북도는 포항영일신항만 주식회사 대회의실에서 북극항로 시대를 대비해 영일만항이 동북아 해상물류 거점항만으로 발돋움하기 위한 다자간 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

협약은 북극항로 시대에 대응하고 유라시아 지역의 변화된 통상 환경에 공동으로 대응한다는 취지다. 참여 기관들은 포항 영일만항을 중심으로 러시아 및 독립국가연합(CIS) 지역과 아시아·태평양 지역을 연결하는 국제 물류 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

주요 협력 내용으로는 포항 영일만항~러시아 극동 항만 간 신규 항로 개발과 북극항로(NSR) 연계 국제 물류 운송 체계 구축이다. 또한 컨테이너 및 프로젝트 화물 공동 시장 개척과 선박 수리조선소 및 항만 서비스 산업 공동 개발 등에 협력한다.

도와 업무협약을 체결한 코르웰은 1986년 설립 이후 동남권 국제해운 대리점과 해운 중개 분야에서 활동해 온 기업이다. 또한 러스트랜스그룹은 러시아 전역에 네트워크를 보유한 포워딩 및 선박 운항 기업으로 이번 협약을 통해 포항 영일만항과의 물류 협력을 추진할 예정이다.

도는 이번 협약이 민·관·기업 간 협력을 통한 국제 물류 협력 기반을 넓히고 포항 영일만항의 북극항로 연계 가능성을 구체화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 여기에 북극항로 개척에 대비해 영일만항을 32선석 규모로 확장하고 풍력, 수소 등 복합에너지 항만으로 개발하는 방안을 추진하고 있다. 국제 크루즈 관광산업 활성화와 인공지능(AI) 기반 극지 산업 클러스터 조성 등을 통해 관련 산업 수요에도 대응한다는 계획을 세웠다.

최영숙 도 환동해지역본부장은 “북극항로는 향후 동북아와 유라시아 교역을 잇는 해상 물류 노선으로 주목받고 있다”며 “포항 영일만항이 동북아 물류 거점으로 도약할 수 있는 여건을 마련하기 위해 행정·제도적 지원을 이어가겠다”고 말했다.

