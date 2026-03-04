美, 이란 공격으로 사망한 미군 장병 4명 신원 공개

미국이 이란의 공격으로 숨진 미군 장병 4명의 신원을 공개했다.



3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 국방부는 지난 1일 쿠웨이트 남부 항구도시 슈아이바에서 이란의 무인기 공격으로 숨진 장병 4명은 제103지원사령부 소속의 육군 예비군이었다고 밝혔다.

지난 1일 쿠웨이트 남부 항구도시 슈아이바에서 이란의 무인기 공격으로 숨진 장병 4명 모습. 니콜 아모르 중사(왼쪽부터), 디클런 코디 병장, 코디 코크 대위, 노아 티첸스 중사. AFP연합뉴스

당시 이란의 공격으로 전사한 미군은 모두 6명이었지만, 국방부는 코디 코크 대위와 니콜 아모르 하사, 노아 티첸스 중사, 디클런 코디 병장 등 4명의 신원부터 먼저 공개했다.



국방부는 성명에서 "조국을 수호하다 희생된 장병들과 그 가족에 깊은 애도를 표한다"고 추모했다.



전사한 장병들의 가족과 지인들도 고인들을 추모했다.



코크 대위의 유가족은 성명을 통해 고인이 조국에 봉사하는 데 자부심을 지니고 있었다면서 "명예롭게 복무했다"고 밝혔다.



티첸스 중사의 고향인 네브래스카주(州)는 이날 주 전역에 조기를 게양했다.



짐 필런 네브래스카 주지사는 고인이 미국을 보호하기 위해 나섰다면서 "우리는 결코 그의 희생을 잊어서는 안 된다"고 말했다.



숨진 장병 4명은 지난 1일 쿠웨이트의 슈아이바에 설치된 미군의 임시작전지휘소 건물에서 이란의 무인기 공격을 받았다.



당시 이 건물에는 수십명이 근무 중이었지만, 미군은 이란 무인기에 기습적으로 방공망이 뚫리면서 대피경보를 발령할 여유도 없었던 것으로 알려졌다.

