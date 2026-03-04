공군 "지난주 F-16C 추락사고 원인은 전투기 간 공중 충돌"

지난달 25일 경북 영주시에서 발생한 F-16C 전투기 추락 사고는 전투기 간 공중 충돌이 원인이었던 것으로 조사됐다.



공군은 4일 당시 추락사고는 F-16C 전투기 2대가 야간 비행훈련 중 1번기의 좌측 연료탱크가 2번기의 우측 날개에 부딪혀 발생했다고 밝혔다.

지난 2월 25일 공군 F-16C 전투기가 추락한 경북 영주시 안정면 용산리 한 야산에서 공군 관계자들이 진입로를 통제하고 있다. 소방 당국은 오후 9시 58분께 산악용 들것을 이용해 조종사를 구조하는 데 성공했다.

두 조종사는 사고 당일 오후 6시 58분 공군 충주기지에서 이륙해 '야간투시경 착용 고난도 전술훈련'을 실시했고, 사고 직전 이 훈련의 최종절차로 '전투피해 점검'을 진행 중이었다.



전투피해 점검은 임무수행 중 또는 직후에 같은 편조 항공기의 기체표면 및 장비손상 여부, 연료탱크와 무장의 상태, 누유 여부 등을 서로 육안으로 확인하는 절차다.



두 조종사는 전투피해 점검 중 임무 공역의 경계와 가까워지자 공역 이탈을 방지하기 위해 선회하는 과정에서 1번기 좌측 연료탱크와 2번기 우측 날개가 충돌하는 사고를 냈다.



공군은 "사고조사단은 1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기에 대한 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못해 공중접촉이 발생한 것으로 확인했다"고 밝혔다.



충돌 사고로 2번기는 전방시현기(HUD)가 꺼져 자세 파악이 어려워졌고 조종계통이 정상 작동하지 않는 가운데 항공기 고도가 계속 낮아졌다.



당시 임무 지역은 높은 산악 지형이었고, 항공기가 정상자세를 빨리 회복하지 못하면 지면과 충돌할 위험이 컸다고 한다.



따라서 2번기 조종사는 추락 예상 지점에 민가 등이 없는 것을 확인하고 비상탈출했다.



1번기 조종사는 항공기 손상은 다소 있지만 조종에는 문제가 없다는 판단에 따라 관제기구에 비상사태 및 2번기 추락지역을 통보한 후 충주기지에 복귀했다.

