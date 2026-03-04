포털 '다음', 6년 만에 '실검' 재개…4색 로고도 돌아왔다

포털 '다음'이 2020년 2월 여론 조작, 신뢰도 논란으로 종료했던 '실시간 이슈 검색어(실검)' 서비스를 사실상 6년 만에 다시 선보였다. 과거 부작용을 기술적으로 보완하면서도 지금 무슨 일이 일어났는지 빠르게 파악하고 싶어 하는 사용자들의 요구를 반영했다.

4일 '다음' 운영사 AXZ에 따르면 '실시간 트렌드' 서비스가 전날 베타 버전으로 공개됐다.

이 서비스는 사용자가 입력한 검색어뿐만 아니라 뉴스·카페 검색 로그, 실시간 웹문서 데이터 등을 종합해 이슈 순위를 매기는 것이 특징이다.

실시간 트렌드는 그간 다음이 운영해 온 'AI 이슈 브리핑'과 '투데이 버블'의 핵심 기술을 합쳤다. AI 이슈 브리핑은 지난 2022년 8월 다음뉴스의 기사 묶음(클러스터링) 기술을 활용해 주요 이슈를 정리해 보여주는 서비스다. 투데이 버블은 공개된 웹페이지의 급증 관심사를 포착해 생활·안전 정보를 전달하는 서비스로 2023년 5월 출시했다.

하지만 이들 서비스는 기존 실검에 비해 직관성이 떨어지거나 지금 당장 중요한 이슈를 알고 싶어하는 사용자의 갈증을 완전히 해소하지 못했다는 평가를 받았다. 이에 다음은 효율적인 서비스 운영을 위해 AI 이슈 브리핑 서비스를 종료하고 해당 기술을 실시간 트렌드에 통합했다.

실시간 검색어는 과거 여론 조작 논란을 일으킨 바 있다. 이에 다음은 특정 세력의 순위 조작을 막기 위해 단일 데이터 소스에 의존하지 않고 여러 출처의 반응을 교차 검증하고 이상 징후 감지 시 업데이트를 일시 중단하는 정책을 운영하겠다고 전했다.

또 6월 지방선거에 앞서 선거일 전 60일부터는 후보자, 연관 인물 키워드를 노출에서 제외해 선거 개입 가능성을 원천 차단하겠다고 말했다.

한편 다음은 브랜드 정체성을 회복하기 위해 빨강, 노랑, 파랑, 초록 등 4색으로 구성된 로고를 다시 도입했다. 다음은 앞서 검은색 단색 로고로 개편했으나 "다음다운 느낌이 줄어들었다"는 사용자 의견을 반영해 과거의 다채로운 색상을 현대적으로 다듬었다고 설명했다.

이와 함께 홈탭에는 실시간 트렌드 위젯을 배치하고 이 시각 주요 뉴스, 라이브, 증시 현황 등을 한눈에 확인할 수 있는 슬롯을 추가해 사용자가 필요한 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 개편했다.

<뉴시스>

