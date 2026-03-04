“웬 곰이야?” ‘왕사남’ 유지태, 혼자서 ‘불쑥’…압도적 피지컬

영화 ‘왕과 사는 남자’에서 한명회를 연기한 배우 유지태의 압도적인 체격이 화제를 모으고 있다.

지난 3일 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘왕과 사는 남자’의 무대 인사 현장을 담은 영상이 확산했다. 영상에는 유지태를 비롯해 유해진, 박지훈, 전미도 등이 나란히 서 있는 모습이 담겼다.

키 188㎝로 알려진 유지태는 배우들 사이에서 단연 돋보이는 체격으로 시선을 끌었다. 누리꾼들은 “곰이 서 있다”, “부피가 다르다”, “남자는 역시 피지컬”, “혼자만 3m 앞에 서 있는 느낌” 등의 댓글을 남겼다.

유지태는 과거 스켈레톤 국가대표 출신 윤성빈과 함께 찍은 사진이 온라인에서 주목받기도 했다. 그는 평창 동계올림픽 금메달리스트이자 넷플릭스 예능 ‘피지컬:100’ 출연으로 화제를 모은 윤성빈과 비교해도 밀리지 않는 체격으로 놀라움을 자아냈다.

또한 유지태는 체격 때문에 조직폭력배로 오해받은 경험도 밝힌 바 있다. 그는 지난 1월 유튜브 채널 ‘짠한형’에 출연해 “디즈니플러스 시리즈 ‘비질란테’ 촬영 당시 배역 때문에 105㎏까지 증량했는데, 마스크를 쓰고 밖에 나갔더니 문신한 사람들이 ‘형님, 안녕하십니까’라고 인사해 그냥 ‘응’ 하고 지나갔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 “영화 ‘뚝방전설’ 촬영 때는 몸에 화상 자국 분장을 한 채 대전의 한 사우나에 갔는데, 깡패 형님들이 와서 ‘너 누군데 여기 온 겨?’라고 하더라”며 “영화배우라고 하니까 같이 사진을 찍자고 했다”고 말했다.

한편 ‘왕과 사는 남자’는 4일 기준 누적 관객 수 940만명을 기록, 천만관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.

