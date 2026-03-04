영원무역그룹 1억달러 기부 기념, 월드비전에 기념 현판 세워져

영원무역그룹은 지난 3일 월드비전 서울 여의도 본부에서 영원의 누적 기부액 1억 달러 돌파를 기념하는 기념 현판 제막식이 진행됐다고 4일 밝혔다.

월드비전은 영원무역그룹의 누적 1억달러 기부에 대한 감사의 뜻을 담아 기념 현판인 ‘글로벌 필란트로피월’을 제작했다. 월드비전이 ‘글로벌 필란트로피월’ 을 헌정한 기부자는 영원무역그룹이 처음이다.

3일 월드비전 서울 여의도 본부에서 영원무역그룹 성기학 회장(오른쪽)과 월드비전 앤드류 몰리 국제총재가 ‘글로벌 필란트로피월’ 제막식 행사 후 기념사진을 찍고 있다. 영원무역그룹 제공

영원무역그룹은 1993년부터 월드비전과 긴밀한 협력 관계를 유지하며 전 세계 취약 아동과 재난 피해 이웃을 위한 지원 활동을 펼쳐왔다. 특히 아이티 대지진(2010년), 일본 대지진(2011년), 우크라이나 난민 위기(2022년), 방글라데시 대홍수(2024년) 등 세계적으로 큰 재난을 겪은 지역에 월드비전을 통해 구호지원을 해왔다. 지난 30여 년 동안 전 세계 20여개국 100만명 이상이 월드비전을 통해 영원의 지원을 받았다.

영원무역그룹 성기학 회장은 “월드비전과의 협력은 기업이 사회적 책임을 구체적인 행동으로 이어온 시간이었다”며 “앞으로도 도움이 가장 절실한 현장에서 실질적인 변화를 만들어가기 위해 지속적으로 동행하겠다”고 말했다.

월드비전 조명환 회장은 “영원무역그룹의 누적 1억 달러 기부는 단순한 재정적 지원을 넘어, 위기 속 이웃들이 삶을 회복하고 미래를 다시 설계할 수 있도록 한 책임 있는 기업 시민정신의 실천”이라며 “30여 년간 가장 필요한 현장에서 함께해 온 든든한 동반자”라고 의미를 밝혔다.

앞서 월드비전은 2025년 12월에도 영원무역그룹의 누적 1억달러 기부를 기념하며 감사패를 전달했다

