농협중앙회, 2026년 '지도사업 추진 전략회의' 개최

지난달 27일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 열린 2026년 지도사업 추진 전략회의 후 이광수 농업농촌지원본부 상무(사진 앞줄 왼쪽에서 열 번째)와 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회는 지난달 27일 서울시 중구 본관에서 지역사회공헌부와 농촌지원부 공동 주관으로 2026년 ’지도사업 추진 전략회의’를 개최했다.

이날 회의는 전국 지역본부 농촌지원단장·경영기획단장과 지역농협 농촌·여성복지 담당 직원 등 약 70여 명이 참석해 2026년도 지도사업 주요 업무 추진계획과 당면 현안을 공유하고, 농촌·여성복지 분야 우수사례를 발표하는 시간을 가졌다.

농협은 올해 ▲지속가능한 농업·농촌 기반 조성 ▲‘농심천심(農心天心)’가치 확산 ▲지역사회공헌 강화 ▲ESG·사회공헌 추진을 통한 농업가치 제고 등 농업·농촌 활력 회복을 위한 중점 과제를 추진할 계획이다.

또한, 농림축산식품부에서 농촌여성정책과 최수아 과장과 농촌사회서비스과 이현경 사무관이 참석해 여성농업인 정책과 농촌 경제·사회서비스 분야 주요 과제를 공유했다. 농림축산식품부는 여성농업인 업무 전담 조직인‘농촌여성정책과’를 신설하고, 여성농업인 역량 강화와 농업·농촌 분야 양성평등 문화 확산을 위한 정책을 본격 추진할 예정이다.

농협중앙회 농업농촌지원본부 이광수 상무는 “이번 회의가 급변하는 농업·농촌 환경 속에서 현장의 목소리를 정책과 사업에 반영해 실행력을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 동심협력(同心協力)의 자세로 농업인과 지역사회에 실질적인 도움이 되는 지원체계를 확립해 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지