'솔로지옥5' 김고은, 이성훈과 美 뉴욕서 스포츠카 데이트에 선물까지

유튜브 채널 '고니 goeun' 캡처

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 모델 김고은이 이성훈과 미국 뉴욕에서 만나 함께 시간을 보냈다.

김고은은 지난 3일 자신의 유튜브 채널 고니 goeun에 '뉴욕은 처음인고니..🇺🇸 패션위크, 쇼핑, 맛집까지 알차게 놀다 옴' 이라는 제목의 영상을 게시했다.

김고은은 뉴욕에 도착해 명품 의류매장과 유명 스테이크 집, 브루클린 브릿지를 배경을 기념촬영을 하며 일상을 보냈고, 이후 화보 촬영과 행사장에 참석하며 모델다운 면모도 드러냈다.

이후 솔로지옥5에 함께 출연했던 이성훈과 만나 "오랜만이야 성훈짱"이라며 두 사람은 친숙하게 인사를 나눴다. 카메라를 본 이성훈은 "고은 팬들 여러분 안녕하십니까?"라고 시청자들에게도 인사를 전했다.

유튜브 채널 '고니 goeun' 캡처

이에 김고은이 "아직 유튜브 이름(채널)도 못정했어. 그냥 일단 찍어보려고"라고고 말하자 이성훈은 "아 아직 하는게 아니고? 잘했어"라며 오빠다운 모습을 보였다.

그러면서 "저건 뭐냐"고 건너편 대교에 대해 묻는 김고은에게 이성훈은 "나도 항상 헷갈리는데 여기 지역 이름이 투 브릿지스(Two Bridges)야. 진짜 다리가 두개여서 그래"라고 설명했다.

이후 이성훈은 김고은에게 고가의 패션 브랜드 제품을 선물하고, 김고은은 "고마워 잘 쓸게"라며 감사를 표했다.

유튜브 채널 '고니 goeun' 캡처

이내 두 사람은 뉴욕 타임스퀘어 쪽으로 이동하고 화려한 전광판 앞에서 잠시 대기하면서 이성훈은 "언젠가 고은이가 여기 나오겠지?"라고 김고은에게 질문을 건넸다. 이에 김고은은 "내가? 오빠가 더 빠를 것 같은데. 난 청담 사거리에 걸리는 게 내 목표야. 이런데는 바라지도 않아"라고 답했다.

한편, 두 사람은 지난 1월 종영한 넷플릭스의 데이팅 리얼리티쇼 '솔로지옥5'에 함께 출연했다.

김고은은 2022년 제66회 미스코리아 선발대회 美 수상자로, 전 국가대표 축구선수 김현수의 딸이기도 하다. 그녀는 현재 모델 겸 인플루언서로 활동중에 있다.

이성훈은 구글 소프트웨어 엔지니어 출신으로 스노우플레이크, 아마존, 엑센츄어에서 개발자로 재직했으며, 현재는 점프 트레이딩에서 퀀트 트레이더(Quantitative Trader)로 근무중에 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지