'스토킹 여성 보복살인' 윤정우…검찰, 2심도 사형 구형

이별을 통보한 여성을 스토킹 끝에 살해한 윤정우에게 2심에서도 사형이 구형됐다.

대구고법 형사2부(고법판사 원호신)는 4일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인 등) 등 혐의로 기소된 윤정우의 결심 공판을 진행했다.

왼쪽 사진은 대구경찰청에서 공개한 윤정우의 머그샷. 오른쪽은 지난 2025년 6월10일 새벽 대구 달서구 한 아파트 가스 배관을 타고 피해자 집에 침입하는 윤정우 모습. 대구경찰청 제공·MBN 보도화면 캡처

시작에 앞서 재판부는 1심 심리가 비공개로 진행된 점을 고려해 항소심 공판도 비공개로 진행하기로 결정했다. 검찰은 이날 1심과 같이 윤정우에게 사형을 구형한 것으로 전해졌다.

윤정우는 지난해 6월10일 오전 2시50분께 범죄 피해 신고에 대한 보복 목적으로 가스 배관을 타고 주거지에 침입해 흉기로 A(52·여)씨를 수차례 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

교제하던 A씨가 이별을 통보하고 연락을 차단하자, 윤정우는 강한 모멸감을 느낀 것으로 전해졌다. 이러한 집착이 특수협박과 스토킹 등 범죄로 이어진 것으로 알려졌다.

1심은 "극도로 잔혹한 범행인 점, 유족들로부터 용서받지 못했고, 엄벌을 탄원한 점, 일부 범죄에 대해 반성했지만 공권력을 탓하는 듯한 태도를 보여 진정으로 잘못을 깨닫고 뉘우치고 있는지 의문이 드는 점 등을 종합했다"며 징역 40년을 선고했다.

항소심 선고 공판은 다음 달 1일 오전 10시에 진행될 예정이다.

