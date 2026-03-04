법무법인 세종, 이현복·윤준석 전 부장판사 영입

법무법인 세종(대표변호사 오종한)은 이현복(사법연수원 30기) 전 서울중앙지법 부장판사와 윤준석(연수원 39기) 전 전주지법 정읍지원 부장판사를 영입했다고 4일 밝혔다.

법무법인 세종 이현복(왼쪽)·윤준석 변호사. 세종 제공

이현복 전 부장판사는 서울중앙지법 판사와 대법원 법원행정처 공보관실 심의관, 대법원 재판연구관, 수원지법 여주지원장 등을 역임하고 지난달 중앙지법 형사합의부 재판장을 끝으로 명예퇴직하며 22년 법관 생활을 마무리했다.

이 전 부장판사는 2019∼2023년 대법원 재판연구관 핵심 보직인 민사조 총괄부장연구관을 비록해 전속부장연구관, 공보기획연구관 등도 지냈다. 수원지법 기획공보판사, 대법원 홍보심의관도 지내며 법원 판결 공보 시스템을 체계화시켰다는 평을 받는다.

법리에 밝고 직관력이 뛰어나며 소통에도 능하다는 평가도 받았다. 올해 퇴직 전까지 중앙지법 선거·부패 전담부인 형사21부 재판장을 맡아 문재인 전 대통령의 뇌물 혐의 사건, 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희씨의 매관매직 혐의 사건, 노상원 전 국군정보사령관의 ‘계엄 2수사단’ 의혹 사건 등을 심리했다.

윤준석 전 부장판사는 서울행정법원 조세전담부와 수원지법 성남지원, 창원지법 통영지원, 전주지법 정읍지원 등 각급 법원에서 판사 및 부장판사로 재직하며 민사, 형사, 행정, 가사 등 송무 전 분야의 재판 실무를 두루 경험했다.

