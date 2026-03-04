李대통령 "필리핀 무역전통 큰 잠재력…제조·인프라 협력"

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 4일(현지시간) 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 '한-필리핀 비즈니스 포럼'에 참석해 양국 기업 간 활발한 투자·협력을 독려했다.

이 대통령은 축사에서 16∼19세기 필리핀 조선소에서 건조된 무역 선단 '마닐라 갈레온'을 언급하며 "당시 필리핀은 아시아, 아메리카, 유럽을 연결하며 세계 교역사의 새 지평을 열었다. 필리핀의 조선 역량과 해양 전통은 오늘날도 큰 잠재력을 가지고 있다"고 평가했다.

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "한국 기업이 필리핀 수빅 조선소에서 건조한 선박이 필리핀에서 만든 제품을 전 세계로 실어 나르며 '제2의 마닐라 갈레온 무역'을 만들어 가는 것처럼, 양국 간 상호보완적 경제협력이 더욱 강화되기를 기대한다"고 강조했다.

아울러 이 대통령은 "제조업, 에너지, 인프라 현대화 협력이 새로운 협력의 중심축"이라고 언급했다.

그 중에서도 필리핀에 핵심광물인 니켈과 코발트가 풍부하게 매장돼 있다는 점을 언급한 뒤 "(이를 활용한) 조선, 전기, 전자 분야에서 협력을 확대하자"고 제안했다.

또 원전·태양광 분야와 관련해 "한국의 세계적 수준인 원전 기술과 청정에너지 공급 역량이 결합하면 양국은 안정적이며 친환경적인 에너지 체계를 함께 구축할 수 있을 것"이라고 협력 의지를 드러냈다.

이 대통령은 필리핀의 대규모 인프라 현대화 사업에 많은 한국 기업이 참여 중인 점을 언급하며 "이러한 프로젝트가 성공적으로 완수되면 필리핀의 경제는 더욱 활력을 얻고 국민의 삶의 질 또한 크게 향상될 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "어느 때보다 글로벌 통상 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "불확실성 속에도 냉철한 분석과 깊은 통찰을 바탕으로 과감히 투자해주길 바란다"고 당부했다.

이어 필리핀 특유의 공동체 정신인 '바야니한'을 언급하며 "그 정신이 오늘 우리의 논의 속에 깃들기를 바란다. 이 자리가 한국과 필리핀이 새로운 협력을 시작하는 거대한 출항지가 되길 기대한다"고 축사를 끝맺었다.

페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 "필리핀과 한국은 상호 존중을 바탕으로 문화 교류를 통해 더 풍요로워지고 진정한 우정을 통해 더욱 굳건해진 관계를 구축해 왔다"며 행사 개최를 축하했다.

이어 "(필리핀 국민은) 한국 드라마를 즐겨서 시청하고, 좋아하는 음식은 불고기와 김치"라며 "한국 가수들의 공연을 함께 노래하고 공연장을 가득 메우면서 진정하고 오래 지속된 유대 관계를 형성해 왔다"고 덧붙였다.

류진 한국경제인협회 회장은 "필리핀은 우수한 인적 자원과 아세안 내 공급망 거점이라는 전략적 지위를 가졌고 한국은 반도체와 첨단 제조 역량이 뛰어나다"며 "양국이 함께 제조업 고도화를 수행하며 글로벌 공급망의 핵심축으로 도약할 수 있다"고 말했다.

류진 한국경제인협회 회장(앞줄 오른쪽부터), 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 신동빈 롯데그룹 회장, 김정관 산업부 장관, 정기선 HD현대 회장이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이어진 포럼에서 양국 기업인들은 핵심광물, 조선·방산, 문화·소비재 관련 주제 발표 등을 통해 실질적인 협력 방안을 모색했다.

이날 행사에는 한국에서는 롯데 신동빈 회장, HD현대 정기선 회장, SK 이형희 부회장, 삼양식품 김정수 부회장, 삼성전자 김원경 사장, LG전자 정대화 사장 등 150여명의 기업인이 참석했다.

한편 이번 포럼을 계기로 양국 공공기관과 민간 분야에서는 모두 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

대표적으로 한국수력원자력과 수출입은행은 필리핀 전력회사 메랄코와 '신규원전 협력 MOU'를 맺고 향후 신규 원전 도입 관련 사업·재무 모델 공동 개발 분야에서 협력하기로 했다.

HD현대중공업과 필리핀 기술교육 및 개발청(TESDA)은 '조선산업 기술 발전 협력 MOU'를 맺고 숙련된 조선인력 양성에 힘을 모으기로 했고, 한국광해광업공단과 필리핀 광산지구과학청은 '핵심광물 분야 협력 MOU'에 서명했다.

이 밖에도 삼양식품이 참여하는 '식품 수출 및 유통협력 MOU', 세라젬이 참여하는 '웰니스 솔루션 분야 전략적 파트너십 업무협약 MOU', 제테마가 참여하는 '필러, 보톡스 등 의료용품 수출 및 유통협력 MOU', 페리지에어로스페이스가 참여하는 '교육용 제품 제작 및 교육 프로그램 운영 협력 MOU'도 각각 체결됐다.

