김혜경 여사, 필리핀서 K팝 문화 이끌어온 현지 청년들 격려…“우호적 문화 교류 이어지길”

이재명 대통령과 함께 필리핀을 국빈 방문한 김혜경 여사는 4일 현지에서 열린 K팝 커버댄스 경연대회 ‘모두의 케이팝’ 축제에 참석해 K팝 문화를 이끌어온 필리핀 청년들을 격려했다.

이날 오전 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 이번 행사는 양국 수교 77주년을 기념해 K팝을 매개로 양국 간 상호 이해와 문화 교류의 가치를 더욱 확장하기 위해 마련됐다고 안귀령 청와대 부대변인이 브리핑을 통해 전했다. 주필리핀한국문화원은 2023년부터 매년 K팝 커버댄스 경연대회를 포함한 ‘모두의 케이팝’ 축제를 개최해왔다.

이재명 대통령과 필리핀을 국빈방문한 김혜경 여사가 4일 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 '모두의 케이팝' 행사에서 참석자와 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

안 부대변인은 “특히 왕중왕전 형식으로 진행된 이번 행사에는 온라인 예선 심사를 통해 선발된 4개 팀이 본선에 진출해 열정적인 공연을 펼쳤다”고 했다.

김 여사는 인사말에서 “대표적인 한국 문화인 K팝을 통해 전 세계 사람들이 친구가 되고 서로를 이해하고 있다”며 “오늘 무대가 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

이날 경연대회에서는 참가팀 ‘패러다임’이 우승을 차지했다. 우승팀에게는 한국 왕복 항공권과 댄스 스튜디오 ‘원밀리언’의 댄스 강좌 수강권이 수여됐다. 김 여사는 우승팀에게 시상하고 기념촬영을 했다.

김 여사는 “K팝을 사랑하는 필리핀 청년들에게 매우 감사한 마음을 느낀다”며 “앞으로도 양국 간 우호적인 문화 교류가 계속 이어지기를 기대한다”고 밝혔다. 또 “필리핀 청년들이 한국 문화에 대한 애정으로 한국어까지 배우고 있다고 들었다”며 “지금처럼 열심히 공부해 K팝 애창곡을 한국어로 마음껏 부를 수 있는 날이 오기를 응원한다”고 했다.

