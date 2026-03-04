공기열도 재생에너지…히트펌프에 국비 145억원 투입

기후에너지환경부가 올해를 ‘난방 전기화’의 원년으로 삼고 히트펌프 보급 지원 사업을 추진한다.

기후부는 단독주택 등에 공기열 히트펌프 설치를 지원하는 사업에 국비 145억원을 투입한다고 4일 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 서울 여의도 FKI타워에서 히트펌프 업계와 간담회를 갖고 난방 전기화 사업 추진 방향과 산업 활성화 방안을 논의하고 있다. 기후에너지환경부 제공

초기 단계엔 제주‧경남 등 남부지방 단독주택 중 태양광이 설치된 곳을 중심으로 보급할 예정이다. 히트펌프 설치비의 70%를 지원한다. 국비 40%, 지방비 30%다.

지난 3일 ‘재생에너지법 시행령’ 개정안이 국무회의에서 의결되면서 공기열이 재생에너지에 공식 포함됐다. 기존 지열‧수열과 함께 공기열 히트펌프 보급을 확대할 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 게 기후부의 설명이다.

김성환 기후부 장관은 이날 서울 영등포구 에프케이아이(FKI)타워에서 난방 전기화 사업 추진 동력을 확보하고 업계 애로사항을 듣기 위해 간담회를 개최했다.

간담회에선 히트펌프 보급 활성화 방안, 히트펌프 산업 전환 지원 방향 등이 논의됐다. 국내 히트펌프 제조사 6개사를 비롯해 히트펌프 설치기업, 축열조 제조사 등 관련 업계가 참여했다.

김성환 기후부 장관은 “공기열의 재생에너지 인정은 세계적 흐름인 열에너지 탈탄소화를 위한 핵심적인 첫걸음”이라며 “2026년을 기점으로 히트펌프 보급 활성화에 속도를 내 내수 시장을 탄탄히 다지겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지