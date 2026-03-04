이문원한의원 이문원 원장, ‘제60회 납세자의 날’ 국세청장 표창 수상

사진=이문원한의원 제공

탈모 치료 전문 의료기관인 이문원한의원의 이문원 원장이 제60회 납세자의 날을 맞아 성실 납세를 통해 국가 재정 확보와 건전한 납세 풍토 조성에 기여한 공로로 ‘국세청장 표창’을 수상했다.

국세청장 표창은 투명한 경영을 바탕으로 납세 의무를 성실히 이행하여 타의 모범이 되는 납세자에게 수여되는 상이다. 이문원 원장은 의료기관 운영에 있어 법과 원칙을 준수하며 투명한 회계 처리를 고수해온 점을 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

이번 수상에 대해 이문원 원장은 “국민의 한 사람으로서 마땅히 해야 할 도리를 다했을 뿐인데, 이런 귀한 상을 받게 되어 송구하면서도 감사한 마음”이라며, “이 상은 저 개인의 영광이라기보다 지난 20여 년간 저희 한의원을 믿고 찾아주신 환자분들과 묵묵히 제 자리를 지켜준 직원들 덕분”이라고 겸손한 소감을 전했다.

이문원한의원은 이번 수상을 계기로 ‘투명한 경영이 곧 환자의 신뢰로 이어진다’는 경영 철학을 다시 한번 공고히 했다. 의료 서비스의 질을 높이는 것만큼이나 운영의 정직함을 유지하는 것이 환자들에게 줄 수 있는 최고의 보답이라는 믿음 때문이다.

이문원 원장은 과학적인 데이터에 기반한 탈모 치료법을 체계화하고, 단순한 치료를 넘어 심신의 회복을 돕는 ‘메디컬 헤드스파’ 시스템을 구축했다. 이러한 전문성 덕분에 현재는 전 세계 50여 개국 이상의 외국인 환자들이 즐겨 찾는 K-메디컬의 명소로 자리 잡았다.

이 원장은 “의료인은 환자의 아픔을 돌보는 동시에 사회적 책임도 다해야 한다고 생각한다”며, “앞으로도 정직하고 투명한 경영을 이어가며, 끊임없는 연구를 통해 탈모로 고민하는 분들에게 가장 신뢰받는 동반자가 되겠다”고 덧붙였다.

한편, 청담동에 위치한 이문원한의원은 개인별 맞춤 한약 처방과 외용제 개발, 체계적인 두피 관리 프로그램을 통해 탈모 치료의 새로운 패러다임을 제시하며 지속적인 성장을 이어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지