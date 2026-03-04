포에이시스템(4A SYSTEM), 누적 시공 230만 세대 기록

건축물 유지보수 및 건축자재 제조 및 유통 전문기업 포에이시스템의 공법이 2019~2025년 국내 아파트에 가장 많이 적용된 공법으로 선정되었다.

포에이시스템 공법은 공동주택을 비롯해 산업시설, 공공 인프라 등 다양한 건축물 보수, 방수 분야에서 우수한 시공성과 내구성을 바탕으로 시장 적용 범위를 지속적으로 확대해왔으며, 2025년 12월 기준 전국 누적 약 230만 세대 이상의 아파트에 적용되며 업계 내 최다 실적을 기록하고 있다.

실제 적용 사례로는 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드(5,076세대), 래미안 안양메카트리아(4,250세대), 서울역센트럴자이(1,341세대), 송파문정래미안(1,696세대) 등 대형 단지들이 포함된다. 대규모 현장에서의 안정적인 적용 실적은 포에이시스템의 공법 기술력과 현장 대응 역량 등을 입증하는 사례로 평가됐다.

업계 전문가는 "지난해 한 해 동안에만 약 670개 아파트 단지에서 포에이시스템의 기술 및 제품이 적용되었으며, 이는 기술 신뢰도와 품질 경쟁력을 기반으로 한 시장 확산의 결과"라고 분석했다.

포에이시스템 김소중 대표는 “포에이시스템(4A SYSTEM)은 국내 아파트 도장, 방수 분야의 하자 해결을 선도하는 기업으로, 앞으로도 지속 가능한 건축물 보수, 방수 분야 솔루션을 개발해 아파트의 장수명화 실현에 기여하겠다” 라고 밝혔다.

