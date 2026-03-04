권상우♥손태영, 키 180cm 아들 공개 ‘훈남 비주얼’

사진=권룩희 SNS

배우 권상우, 손태영 부부의 아들 권룩희 군의 잘생긴 얼굴이 공개됐다.

권룩희 군은 최근 개인계정을 개설, 아빠 권상우와 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 룩희군은 아이돌 비주얼로 시선을 사로잡는다.

특히 그는 배우인 아버지보다 더 잘생긴 얼굴이다. 그동안 손태영의 유튜브 채널을 통해 키 182cm의 훤칠한 체격과 부모를 고루 닮은 외모, 우월한 비율, 뛰어난 운동 실력까지 갖춘 것으로 알려졌던 그는 실제 사진에서도 돋보이는 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

앞서 손태영은 자신의 개인 유튜브 채널에서 서울 방문기를 전하며 "서울 와서도 집에 있는 게 좋고, 계속 오빠랑 다닌다. 룩희는 친구 만나고 계속 나가 있다"라며 "룩희는 아침에 일어나면 없다. 아침 일찍 나가서 저녁 늦게 온다. 룩희도 지금 신났다. 어제 강남역에서 집까지 50분 거리를 친구들이랑 걸어왔다고 한다. 대단하다"고 아들의 근황을 전했다.

손태영은 "근데 제보에 의하면 어제 룩희가 지나가다가 번호를 따였다고 한다. 여자가 몇 살이냐고 물어봤다고 한다"고 했다.

이에 지인은 "엄청 인기 많을 것 같다. 룩희는 딱 튄다"고 밝혔다. 손태영은 아들이 대학 입시를 앞두고 있다며 "물론 좋은 데 가고 싶어 하는데 아무래도 뉴욕대를 기준으로 한다. 가면 세상을 보는 눈이 달라질 거 같다. 경쟁심도 생기고, 세련돼질 것 같은 느낌이 든다. 본인이 열심히 하니까 알아서 잘할 거다"라고 바람을 전했다.

한편 권상우와 손태영은 2008년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다.

