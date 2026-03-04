이휘재♥문정원, 논란 후 4년 만에 근황 “그리웠어요”

사진=문정원 SNS

방송인 이휘재, 문정원 부부가 4년 만에 반가운 근황을 알렸다.

문정원은 지난 3일 자신의 인스타그램을 통해 “어느새 3월. 2026년”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

이날 공개된 사진에는 아이의 뒷모습을 비롯해 하늘에서 눈이 내리는 모습, 누군가가 들꽃을 내미는 모습 등이 담겼다.

문정원은 지난 2022년 8월 이후 SNS를 통해 근황을 공개하지 않아 오랜만의 근황 공개가 눈길을 끈다.

남편 이휘재 역시 지난 2022년 모든 방송 활동을 중단한 바 있다. 이후 이휘재, 문정원 부부는 두 아들을 데리고 캐나다로 이주해 생활해 온 것으로 알려졌다.

이휘재와 문정원은 지난 2010년 결혼해 슬하에 쌍둥이 아들 서언, 서준 군을 두고 있다. 두 사람은 과거 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

이후 이휘재와 문정원은 여러 논란에 휩싸였다. 지난 2021년 층간소음 및 장난감값 미지급 논란 등으로 구설에 올랐다. 당시 문정원은 소속사를 통해 “모든 상황이 제가 스스로 자초한 일임을 안다. 천천히 자신을 돌아보는 시간을 가지겠다”며 자필 사과문을 공개하고 활동을 전면 중단했다. 해당 사건 이후 이휘재는 방송을 떠났고 부부는 캐나다로 간 이후 소식을 전하지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지