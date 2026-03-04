내륙 ‘일교차 15도 이상’ 주의…강원 산지 최대 7cm 눈 [오늘날씨]

수요일인 4일은 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어질 전망이다. 강원 산지 등 일부 동해안 지역에는 새벽까지 눈이나 비가 내리는 곳이 있어 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

지난 27일 종로구 세종문화회관 인근 화단에 봄꽃이 꽃망울을 터뜨리며 봄을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중국 북부에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠으나, 강원 영동과 경상권은 동해 북부 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다. 이에 따라 전국이 대체로 맑겠지만, 강원과 경상권은 대체로 흐린 날씨를 보이겠다.

이른 새벽까지 강원 동해안과 산지에는 비나 눈이 예보됐다. 예상 적설량은 강원 산지 2~7cm이며 강원 북부 동해안 1cm 안팎이다.

기상청 관계자는 “비나 눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠으니 안전사고에 유의해달라”고 당부했다.

기온은 평년(최저 -5~4도, 최고 7~12도)보다 다소 높겠으나, 내륙을 중심으로 일교차가 매우 크겠다. 아침 최저기온은 -4~5도, 낮 최고기온은 8~15도 분포를 보이겠다.

새벽부터 아침 사이 전국 내륙에는 서리가 내리는 곳도 있겠으니 농작물 관리에도 유의해야 한다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 1도, 인천 0도, 춘천 -3도, 강릉 2도, 대전 0도, 광주 2도, 대구 1도, 부산 4도, 제주 8도 등이다.

낮 최고기온은 서울 11도, 인천 9도, 춘천 12도, 강릉 8도, 대전 12도, 광주 13도, 대구 13도, 부산 13도, 제주 12도 등으로 예상된다.

해상 상황은 좋지 않다. 남해상과 제주도 해상, 동해상에는 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일 전망이다. 미세먼지 농도는 청정한 북동풍이 유입되면서 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 유지하겠다.

