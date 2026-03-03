출근길 ‘쌀쌀’, 한낮엔 ‘포근’…일교차 최대 15도 [내일날씨]

수요일인 4일은 전국이 대체로 맑은 가운데 중부내륙과 경상권 내륙은 낮 기온이 오르면서 일교차가 크게 벌어지겠다.

3일 기상청에 따르면 4일은 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠다. 전국이 대체로 맑겠으나 강원 영동과 경상권은 대체로 흐리겠다. 이른 새벽까지 강원 산지는 2∼7㎝, 강원 북부 동해안은 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠다.

새벽부터 아침 사이 전라권 내륙에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역도 곳곳에서 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.

아침 최저기온은 -4~5도, 낮 최고기온은 8~15도로 예보됐다. 중부 내륙과 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 수도권과 충남은 밤에, 대전·세종·충북은 늦은 밤에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준까지 오르겠다.

