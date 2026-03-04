봉준호·김연아, 영화·빙판 넘어 세금까지 금메달…모범납세자 569명 공개

재정경제부와 국세청은 ‘제60회 납세자의 날’을 맞아 모범납세와 세정협조에 기여한 569명에게 포상을 수여했다고 3일 밝혔다.



영화감독 봉준호와 전 피겨스케이팅 선수 김연아도 모범납세자로 선정돼 표창을 받았다.

봉준호(왼쪽부터), 김연아

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 코엑스에서 열린 기념식에서 “모범납세자는 우리 시대의 진정한 애국자”라며 “사회적으로 마땅한 존경과 예우를 받을 수 있도록 관련 우대 제도를 획기적으로 개선하겠다”고 밝혔다. 그는 이어 “국민 여러분이 내신 소중한 세금을 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다”며 “‘성실 납세가 최고의 애국’이라는 자부심을 지켜드리겠다”고 약속했다.



훈장은 성광벤드 안재일 대표이사(금탑 산업훈장) 등 9명, 포장은 경우전기 김한정 대표이사 등 12명이 받았다. 대통령 표창은 TJ미디어 윤나라 대표이사 등 23명, 국무총리 표창은 KBS 신미진 PD 등 25명에게 각각 수여됐다. 봉준호 감독도 제작사 오프스크린 대표이사 자격으로 국무총리 표창을 받았다. 부총리 표창은 김연아와 방송인 김성주 등 500명이 수상자로 선정됐다.



5개 기업은 고액 납세를 통해 국가재정에 기여한 공로로 ‘고액 납세의 탑’을 수상했다.



‘국세 3000억원 탑’은 NH투자증권, 삼성바이오로직스, 삼성화재해상보험, 메리츠증권이 받았고, ‘국세 2000억원 탑’은 라이나생명보험이 차지했다.

