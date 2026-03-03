빵값 이어 라면값도 내리나…일부 업체 검토 중

밀가루·설탕 가격 인하에 따라 제빵 프랜차이즈들이 빵값을 내리자 라면·과자 업계까지 가격 인하 움직임이 확산할 가능성이 제기된다.



지난주 양대 제빵 브랜드인 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 소비자 부담을 덜고 정부의 민생 물가 안정 기조에 동참하겠다면서 일부 빵·케이크 가격 인하를 발표했다.



이후 라면과 과자 업체도 가격 인하를 놓고 고심하고 있다.



오뚜기[007310] 관계자는 "라면 가격 인상은 확정되지 않았다"면서 "가격을 내린다면 어느 정도 내릴 수 있는지 내부적으로 살펴보고 있다"고 연합뉴스에 말했다.



개별 라면 업체가 가격 인하 가능성을 내비친 것은 밀가루 가격 인하 이후 처음이다.



다만 라면업계 1위 농심[004370]을 비롯해 삼양식품[003230], 팔도 등은 가격 인하와 관련해 말을 아끼고 있다.



농심 측은 "원자재 품목별 가격 변동, 국제 유가, 환율 등 고려해야 할 변수가 많다"고 했다.



팔도 관계자는 "정부의 물가 안정 기조에 공감한다"면서 "소비자 부담을 완화하기 위한 다양한 방안을 고민중"이라고 말했다.



라면 업계 관계자들은 밀가루 가격이 내리더라도 원가 비중이 크지 않으며 팜유 가격과 환율 상승으로 부담이 큰 상황이라고 전했다.



전 정부에서 지난 2023년 추경호 당시 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 방송에서 국제 밀 가격이 내려갔다며 라면값 인하를 압박했고 이후 농심과 오뚜기, 삼양식품, 팔도가 라면 가격을 내렸다.



농심과 오뚜기, 팔도는 지난해 3월 라면 가격을 다시 인상한 바 있다.



이번 정부 들어 이재명 대통령이 지난해 6월 취임 후 "라면 한 개에 2천원 한다는데 진짜예요?"라고 발언해 라면값이 관심을 받기도 했다.



오리온[271560], 롯데웰푸드[280360] 등 제과업체도 아직 가격 인하 관련 입장을 내놓지 않고 있다.



이름을 밝히지 않은 한 제과업체 관계자는 "원가에서 밀가루나 설탕의 비중이 크지 않다"면서 "여러 고려할 것을 보고 있기는 한데 손익적 측면에서 (가격 인하는) 쉽지 않다"고 말했다.



농림축산식품부는 오는 4일 CJ제일제당[097950], 대상[001680], 오뚜기, 사조대림[003960] 등 식용유 업체들과 물가 안정 관련 회의를 열 계획이다.



농식품부 관계자는 "업체들과 소통하고 있다"면서 "정부가 민생물가 특별관리 태스크포스를 하는 것을 기업도 잘 알고 있다"고 말했다.



,

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지