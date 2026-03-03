첫 민간 공무원 출신 국방부 군사보좌관, 임명 나흘 만에 업무배제

지난달 27일 임명된 김선봉 국방부 국방보좌관(옛 군사보좌관)이 임명 나흘 만인 3일 업무배제된 것으로 확인됐다.

육군 장군이 아닌 국방부 일반 공무원으론 처음으로 국방부 장관의 국내·외 활동 및 업무를 직접 보좌하는 직위에 발탁됐다는 점에서 국방부가 임명 관련 보도자료까지 냈지만, 윤석열 정부 시절 행적을 두고 여당 의원들의 문제 제기가 이어지자 관련 의혹을 조사하면서 업무 배제가 이뤄졌다.

앞서 더불어민주당 부승찬 의원은 김 보좌관 임명 보도자료가 배포된 지난달 27일 “이 인물은 윤석열 정권 당시 이종섭 장관과 김용현 경호처장의 지시에 맹목적으로 복종해 나를 조작 기소하는데 앞장섰다”며 임명에 반대한다는 입장을 밝혔다.

문재인 정부 시절 국방부 대변인을 지낸 부 의원은 자신의 저서에 비밀이 수록됐다는 이유로 윤석열 정부 때 기소된 바 있다.

부 의원은 김 보좌관이 당시 국방부 보안심의위원장으로 비밀을 열람하지 않고 자신의 저서에 비밀이 수록된 것으로 확정했다고 주장한다.

같은 당 김병주·박선원·황명선·황희 의원도 안규백 국방부 장관에게 김 보좌관 임명 재고를 요청하는 성명을 발표했다.

