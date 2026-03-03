조원태 “통합 대한항공은 누구도 가보지 않은 길…시대적 과업 완수하겠다” [리더의 나침반]

조원태 한진그룹 회장은 3일 “올해는 통합 항공사 출범 준비를 마무리하는 시간이면서 새롭게 선보이는 통합 대한항공 역사의 첫 페이지를 여는 아주 중요한 해”라며 “아시아나항공 인수를 선언했을 때 공언한 대로 한국 항공업계를 재편하고 더욱 경쟁력 있는 항공업 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수하겠다”고 밝혔다.

조 회장은 이날 대한항공 창립 57주년 기념사에서 “곧 출범할 통합 대한항공의 경쟁 상대는 국내 항공사가 아니라 글로벌 캐리어(항공사)들”이라며 “임직원 모두가 존중과 신뢰를 바탕으로 완전한 ‘한 팀’을 이뤄야만 세계 무대에서 국가대표 항공사로서 기량을 발휘할 수 있다”고 말했다.

조원태 한진그룹 회장. 한진그룹 제공

그는 “처음에는 서로의 다른 부분이 눈에 보이고 한 공간에서 함께 일하는 과정이 어색할 수도 있다”며 “모두 통합 항공사의 성공적인 출범이라는 같은 목표를 보고 나아간다는 것, 안전하고 편안한 여행을 제공하는 보람과 자부심으로 일한다는 것을 생각한다면 기존 소속과 관계 없이 곧 서로를 진심으로 이해하고 포용할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이어 “대한항공과 아시아나항공의 통합은 단순히 회사의 규모를 키우는 것을 넘어 두 항공사가 서로의 장점을 배우고 단점을 보완하면서 더욱 높은 가치를 창출하는 과정이 되어야 한다”며 “새로운 가족을 맞이해야 하는 지금, 우리에게 갈등은 더 이상 무의미하다”고 덧붙였다.

조 회장은 특히 ‘안전’과 ‘차별화된 서비스’ 역량을 강조했다. 그는 “통합을 바라보는 고객 시선에는 기대 못지않게 불안감도 함께 담겨 있다”며 “이럴 때일수록 더 강화된 안전 기준을 확립하고 최상의 서비스를 제공해 신뢰를 더욱 단단하게 쌓아야 한다”고 당부했다.

이어 “근래에는 눈에 보이는 유형 자산의 안전 뿐만 아니라 고객과 임직원의 정보 보안이 회사의 존폐를 좌우할 수 있는 중대한 과제로 떠오르고 있다”며 “회사는 고객 신뢰의 근간인 절대 안전을 지키기 위해 최근 정비 격납고 신설, 엔진 정비 클러스터 구축, 정보 보안 고도화 등 전방위적으로 적극적인 투자를 이어가고 있다”고 강조했다. 그러면서 “안전을 지키는 데 있어 가장 중요한 것은 임직원 모두가 함께 하는 전사적인 안전 문화 확립”이라고 말했다.

조 회장은 “한 명 한 명이 ‘내가 곧 안전 담당자’라는 마음을 가지고 안전 유지에 동참해야만 비로소 작은 위험 요소도 놓치지 않는 견고한 안전망이 형성된다”며 “임직원 여러분은 모두 대한민국 항공업계 최고의 전문가들이기에 함께 노력해 준다면 통합 대한항공은 세계에서 가장 사랑받는 항공사라는 비전을 충분히 현실로 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.

또 “계속되는 불확실성에 대응하기 위해 우리 모두 비용 절감을 위한 노력을 생활화 해야 한다”며 “대한항공의 경쟁력은 안전과 서비스 뿐만 아니라 튼튼한 재무 체력이 뒷받침될 때 완성된다. 여전히 많은 불확실성이 상존하는 경영 환경 속에서 위기를 다시 기회로 바꾸기 위해선 선제적인 노력이 필요하다”고 말했다.

조 회장은 “최근 대한항공은 ‘Excellence in Flight’을 잇는 새로운 태그라인으로 ‘Anywhere is Possible’을 선정했다”며 “이는 고객이 원하는 곳 어디든 대한항공이 함께 할 수 있다는 의미일 뿐 아니라 우리 스스로에게 한계를 정하지 않겠다는 의지와 자신감의 표현이기도 하다”고 밝혔다.

이어 “통합 대한항공의 미래는 항공업 역사상 그 누구도 가보지 않은 길”이라며 “미지의 목적지로 향하는 비행에서 자연스럽게 기대와 불안감이 함께 다가오지만, 저는 아직 일어나지 않은 일들에 대한 불안보다는 빛나는 희망을 따라 이 항로를 비행해 보려고 한다”고 강조했다.

