지선·총선 직전에 후원 몰려… “지방의원 입장선 공천 알박기” [심층기획-자치 없는 지방자치]

‘공천헌금 1억’ 수수 혐의로 수사를 받고 있는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원 사건처럼 국회의원과 지방의원 사이에 직접 현금이 오간 것으로 추정되는 정황이 드물게 드러날 때가 있다. 하지만 합법적인 틀 안에서 이뤄지는 정치인 후원도 정당한 후원인 동시에 공공연한 ‘헌금용’ 지원이라는 지적이 나온다. 세계일보와 통화한 전·현직 서울시 구의원 20명은 현역 국회의원에게 “매해 후원을 했다”거나 “(후원금을 낸 당사자가) 알박기 아니냐”고 발언했다. 이들의 증언은 세계일보가 국회의원의 고액후원금 수수 명단과 지방의원이 지급한 후원금 내역을 비교한 결과로도 확인할 수 있다.

◆총선 전 집중되는 후원금



3일 선거관리위원회로부터 제공받은 2015∼2024년 국회의원 고액후원자(연간 300만원 초과) 명단과 6·7·8대 지방선거 후보자 목록에 따르면 기초·광역의원에 출마한 후보자 316명이 국회의원 186명에게 총 700건을 후원했다. 총선은 2016년 20대 총선부터 2020년 21대 총선, 2024년 22대 총선 세 차례 있었으며 지방선거는 2018·2022년에 두 차례 있었다.



연도별 후원 건수와 총액을 따지면 총선이 있는 해에 전년도보다 급증하는 경향이 반복된다. 2015년 42건에서 2016년 79건으로, 2019년 31건에서 2020년 49건으로, 2023년 47건에서 2024년 103건으로 늘었다. 후원 총액 역시 후원 건수 증가에 따라 크게 뛰었다. 총선이 있던 3개 연도 평균 후원금은 건당 349여만원으로 선거가 없는 해의 건당 평균 246여만원을 약 100만원 웃돌았다.

총선이 있는 해에는 후원이 상반기에 집중됐다. 20∼22대 총선 때마다 국회의원을 상대로 한 고액후원금은 4월 총선일 이전에 몰렸다. 이들의 한 해 후원금을 총선일 전후로 살펴보면, 총선 선거일 직전까지 비중이 2016년엔 65.4%, 2020년엔 79.9%, 2024년엔 69.7%였다. 선거 직전인 3월에 후원 건수와 액수가 모두 쏠리는 현상도 보였다. 지방의원(출마자 포함)의 고액후원금이 단순한 ‘후원’이 아닌 ‘의도’가 있음을 엿보게 하는 대목이다.



6∼8대 지방선거에서 모두 당선한 한 구의원 A씨는 “총선 선거운동 때는 후원금조로 돈을 내야 했다”며 “최고위원이나 이런 선거할 때도 알아서 내야 하고, (전국 단위) 선거와 당과 관련한 선거가 있을 때 알아서들 냈다”고 전했다.

◆“후원금으로 ‘공천 알박기’”



지방의원 출마자의 후원은 지방선거를 앞두고도 영향을 받는 경향이 보인다. 2018·2022년 지방선거 전년도인 2017·2021년 하반기에 각각 당해 전체 후원금의 69.3%, 66.8%가 집중됐다. 2021년 4분기에는 다음해 3월 20대 대통령선거까지 있던 터라 그해 후원 총액의 46.1%가 몰렸다. 이런 추세는 지방선거가 있는 해 상반기까지 관측된다. 2018년에는 6월 지방선거를 앞두고 1분기 후원금이 그해 전체 후원 총액의 55.2%였으며 2022년에는 1분기 후원금이 그해 총액의 38.7%였다.

‘의도’가 있는 후원은 지방의원 출마자가 자신의 지역구 의원에게 집중적으로 고액후원금을 내는 통계 수치에서도 확인된다. 국민의힘 황점복 경남 창원시의원은 같은 당 윤한홍(창원시마산회원구) 의원에게 8회에 걸쳐 2000만원을 기부했다. 새정치민주연합 김준식 전 인천시의원(연수4)은 민주당 박찬대 의원에게만 790만원을 총 19차례에 나눠 후원했다. 지방선거 후보자가 국회의원 한 명과만 후원 관계를 맺은 경우가 103쌍으로, 이들 사이에 실제 후원 건수는 251건(35.9%)이었다.



지방의원들은 합법적 통계수치로 드러나는 후원 형태가 아닌 수면 밑 후원도 일상화해 있다고 전한다. 현역 서울시 구의원인 B의원은 자신이 직접 공천헌금을 경험한 적은 없으나 바로 옆 지역구만 해도 돈 문제가 있었다고 했다. 그는 “동료 시의원이 후원금을 내고 공천을 받았고, 알고 보니 당선된 시·구의원들의 가족, 친지가 쪼개기 후원을 했다”며 “쪼개기 후원”이라고 지적했다. B의원은 “옆 지역구만 아니라도 후원을 10만∼20만원이 아니라 매년 500만원씩 내는 당사자가 공천받더라”며 “그게 ‘알박기’ 아니냐”고 말했다. 해당 지역구 의원에게 자신을 공천해달라는 의도로 후원한다는 것이다.

◆공천 바라보며 따라가는 후원금



지방의원 후보자 공천 과정에서 공천 여부는 해당 지역구 국회의원이나 지역구를 관리하는 지역(민주당)·당협위원장(국민의힘)이나 공천관리위원장 등의 의중이 큰 영향을 끼치는 경우가 많다. 이들에게 후보자 평판 조회 등을 거친다. 국민의힘 윤권근 대구시의원은 대구 달서구의원이던 20대 국회 당시 대구 달서구병이 지역구이던 자유한국당(현 국민의힘) 김용판 전 의원(500만원)뿐 아니라 같은 당 비례대표였던 강효상 전 의원(370만원)에게도 후원했다. 강 전 의원은 당시 대구시 달서구 당협위원장을 역임했다.



지역구 국회의원이 바뀌면 새 의원과 관계를 형성하기 위해 후원하는 경우도 드물지 않다. 자유한국당 소속 박부경 울산 남구의원은 2018년 지방선거 당시 울산남구을 지역의 박맹우 전 의원에게 500만원을 후원했지만 이 지역구 의원이 국민의힘 김기현 의원으로 바뀌자 2022년 지방선거 때는 김 의원에 500만원을 후원했다. 박부경 구의원은 2019년 선거비용을 초과 지출해 공직선거법과 정치자금법을 위반한 혐의로 당선무효형을 선고받았다. 국민의힘 한상욱 서울 송파구의원은 2022년 21대 국회의원이던 김웅(송파구갑) 의원에게 후원했으나 22대 국회에서 이 지역구가 같은 당 박정훈 의원에게 넘어가자 이후 박 의원에게 후원금을 보냈다.



구의원 B씨는 “국회의원이 가만히 있어도 공천을 받기 위해 시·구의원이 자발적으로 (후원)하는 경우도 있을 것이고 국회의원이 후원금이 좀 모자란다는 얘기를 흘려 은연중에 압박감을 느끼게 하는 경우도 있는 것으로 안다”며 “국회의원과 지방의원 서로에게 민감한 사안이지만 후원으로 공천받고 그렇다 보니 파고들다가 이런 일로 수사받는 분도 있는 것 아닌가”라고 했다.

