[인사] 행정안전부 외

행정안전부 ◆실장급 전보 △기획조정실장 김주이 △인공지능정부실장 황규철 △지방재정경제실장 송경주

 

iM증권 <신규 보임> ◆실장 △채권사업실장 최정순

 

코스콤 <전보> ◆본부장 △디지털자산사업본부 본부장 김성덕

 

제일약품 ◆임상의학본부장 이사 △조민희

 

고려대학교 △노동대학원장 김원섭 △세종감사실장 최형재 △중앙실험동물센터장 김희남 △인권·성평등센터장 양은주 △세종인권·성평등센터장 이수진 △세종지속가능원장 김근태 △융합연구원장 권정환 △국제개발협력연구원장 김여원 △고대신문사 주간 정혜윤 △관리처장 겸 캠퍼스타운 조성 추진단장 백경록 △대외협력처장 신호정 △학술정보큐레이션팀 부장 주태훈 △지속가능경영팀 부장 조옥형 △인력개발팀 부장 박정훈

 

덕성여자대학교 △일반대학원장 겸 특수대학원장 양정호 △도서관장 박소연 △학생상담센터장 김제중 △지역협업센터장 정수희 △글로벌융합대학 교학부장 남현정 △과학기술대학 교학부장 신정철 △자유전공학부장 이호림 △인권센터장 주한겸 △기숙사관장 백재은 △영재교육원장 이경미


