국민銀, 금융취약계층 2785억 특별 채무감면

KB국민은행은 청년 등 금융취약계층 1만2433명을 대상으로 총 2785억원 규모의 특별 채무감면을 실시한다고 3일 밝혔다.



이번 조치는 연체로 인해 경제활동에 어려움을 겪고 있는 차주들의 상환 부담을 완화하고, 신용 회복을 통해 금융거래가 가능하도록 지원하는 포용금융 실천의 일환이다. 채무감면은 중단기연체 채권의 원금감면과 장기연체 채권 소각을 병행해 진행한다. 단순한 연체 정리를 넘어 취약차주의 신용 회복과 제도권 금융으로의 재진입을 돕는다는 설명이다.



국민은행의 이번 채무감면 대상은 연체 기간이 5년을 초과하며 원금이 5000만원 이하인 대출을 보유한 사회취약계층, 개인채무자보호법 채무조정 대상 차주 등이다. 6월까지 신청을 받은 후 심사를 통해 원금의 최대 90%까지 감면을 적용할 예정이다. 5년을 초과한 미수이자를 보유한 차주 2074명에 대해서는 소멸시효 포기 방식이 아닌, 잔여 채무를 즉시 소각하는 방식을 적용한다. 은행은 최근 3년간 2779억원 규모의 채권을 자체 소각하는 등 장기 연체 채무를 지속적으로 감축해 왔다.

