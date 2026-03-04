[이코노 브리핑] 금감원, 통합연금포털 비교 공시 개선 외

금감원, 통합연금포털 비교 공시 개선

금융감독원이 통합연금포털에서 연금저축상품의 위험등급과 수익률 정보를 한눈에 비교할 수 있도록 비교 공시를 개선했다고 3일 밝혔다. 실적배당형인 펀드·상장지수펀드(ETF) 상품에 대해 위험등급 정보가 추가되며 소비자가 본인 투자 성향에 맞는 상품을 비교해볼 수 있다. 특히 지난해 4분기 자료부터 신탁·펀드·ETF·보험 등 각 상품별 특성을 반영한 수익률 지표를 표시해 상품 간 비교를 용이하게 했다.

이은미 토스뱅크 대표 연임에 성공

인터넷전문은행 토스뱅크가 지난 달 27일 임원후보추천위원회 회의를 열고 이은미(사진) 대표를 차기 대표 후보로 추천했다고 3일 밝혔다. 연임에 성공한 이 대표에 대해 임추위는 2년간 토스뱅크를 이끌며 보증부 대출 확대를 통한 여신 포트폴리오 개선 등을 달성했다고 평가했다.

韓銀, BIS 기후대응 회사채 펀드 투자

한국은행은 국제결제은행(BIS)의 기후대응 회사채 펀드에 외화자산 일부를 투자했다고 3일 밝혔다. 기후 리스크 대응과 저탄소 경제 전환 지원을 목적으로 지난달 26일 출범한 펀드로, 한은을 비롯한 14개국 중앙은행이 자문그룹에 참여하고 BIS 내 자산운용부가 운용을 맡았다.2021년부터 투자를 늘려 온 한은의 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 자산은 2024년 말 203억8000만달러(약 29조8000억원) 규모가 됐다.

