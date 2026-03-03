‘솔로지옥5’ 박희선, 서울대 다닌다…“집이랑 가까워서요”

넷플릭스 오리지널 예능 프로그램 ‘솔로지옥 시즌5’에 출연했던 박희선이 서울대학교 방문학생으로 캠퍼스 생활을 시작했다.

박희선은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)_에 서울대 포털 ‘마이스누’ 화면을 공개하며 “도와달라”는 글을 올렸다.

박희선 인스타그램 캡처

그는 “개강인데 강의실을 모르겠다”, “밥은 어디가 맛있나. 보통 학식을 먹나”, “한국 대학생활 꿀팁이 있느냐” 등의 질문을 남겼다.

“왜 갑자기 서울대생이 됐느냐”는 질문에 박희선은 “한국 학교에 다녀보고 싶은 로망이 있었다”며 “방문학생으로 서울대와 연세대학교에 지원했고, 고민 끝에 집과 더 가까운 서울대를 택했다. 학교나 직장은 가까운 게 최고 아니냐”고 답했다.

그는 “학교에서 만나면 사진 요청해도 되느냐”는 물음에는 “언제든 말을 걸어달라. 대신 상태가 좋지 않은 날에 찍은 사진은 개인소장해달라”고 덧붙였다.

2003년생인 박희선은 채드윅송도국제학교를 졸업한 뒤 미국 카네기멜런대학교에서 정보시스템학을 전공 중이다.

카네기멜런대는 정보기술, 컴퓨터과학·공학, 인공지능(AI), 로보틱스, HCI 분야에서 경쟁력을 인정받는 대학으로 꼽힌다. 특히 채드윅송도국제학교와 카네기맬런대를 모두 마칠 경우 교육비만 최소 8억원 이상이 든다는 사실이 알려지며 그의 집안과 배경에 관심이 쏠린 바 있다.

또한 박희선은 2024년 미스 서울·경기·인천에 선발된 데 이어 같은 해 미스코리아에서 최종 ‘선(善)’에 올랐다. ‘솔로지옥 시즌5’에서는 그룹 아이브의 멤버 장원영을 닮은 것으로 화제를 모았으며, 최종회에서 임수빈과 커플로 맺어졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지