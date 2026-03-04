전북 무주 ‘우주산업 전초기지’로…현대로템 대규모 투자

종합 중공업 기업인 현대로템㈜이 전북 무주에 항공우주 생산기지를 조성한다. 현대로템은 2034년까지 3000억원을 투자해 발사체 엔진 등에 대한 연구개발과 시험·검증·양산 기능을 갖춘 종합 생산 시설을 구축할 계획이다.



현대로템은 3일 전북도청에서 전북도, 무주군과 항공우주 생산기지 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 올해부터 2034년까지 단계적으로 3000억원을 투자해 무주군 적상면 일원 부지 76만330㎡에 항공우주 생산기지를 구축하는 내용이다.

기지는 초음속 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 이중램제트 엔진, 우주 발사체용 메탄엔진 등을 생산하며, 연구개발(R&D)과 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 전 과정을 한곳에서 수행하는 완결형 구조로 설계한다. 덕티드 램제트 엔진은 초음속 이상 영역에서 공기 흡입 방식으로 작동하는 차세대 추진기관으로, 장거리·고속 비행이 가능한 핵심 기술로 평가된다. 극초음속 추진기관과 우주 발사체 엔진까지 생산 범위에 포함되면서, 무주 기지는 국내 유도무기와 우주산업 분야 전략적 생산 거점으로 기능할 전망이다.

전북도와 무주군은 이번 투자가 우주항공 관련 기술의 국산화와 방산 경쟁력 강화에 기여하고, 백두대간 산악지대로 산업 기반이 취약한 전북 동부권의 신성장 동력이 돼 협력업체 유치와 전문 인력 수요 증가, 정주 여건 개선 등 연쇄 효과를 기대한다. 방산·우주항공 분야 소재·부품·장비 기업과 협력을 강화하고, 산업단지 등 기반 시설 확충과 전문 인력 양성을 병행해 산업 생태계를 구축할 계획이다.



이용배 현대로템 대표는 “이번 협약은 전북과 함께 대한민국 항공우주산업의 미래를 여는 전략적 동행의 시작”이라며 “항공우주 선도기업으로 도약하고 무주가 첨단 산업 거점으로 비상하는 최상의 파트너십을 실현할 것”이라고 말했다.



현대로템은 1977년 설립된 현대자동차그룹 계열사로, 철도·방산·플랜트 사업을 영위하고 있다. K2 전차 수출과 수소전기트램 양산 등을 추진해 왔으며, 최근에는 덕티드 램제트와 극초음속 추진기관, 우주 발사체 엔진 등 항공우주 분야로 사업을 확대하고 있다.

