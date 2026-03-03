양미라, 3·1절 앞두고 日 여행 논란에…"내 채널도 아닌데 억울"

배우 양미라가 일본 여행 영상 논란에 대해 억울함을 호소했다.

양미라는 3일 자신의 소셜 미디어에 "어제부터 기사에 제 사진과 이름을 보고 걱정하시거나 오해하시는 분들이 많이 계신 것 같다"며 "저는 2월 초에 촬영을 다녀온 것뿐이고, 제 채널도 아니다"라고 적었다.

이어 "그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와 있고, 제가 잘못한 사람이 되어 있는지. 갑자기 일어난 이 상황을 받아들이기가 좀 힘들었다"고 토로했다.

양미라는 "모든 게 당황스럽고 속상했는데 쏟아지는 기사들 속에서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없더라. 사람이 아무것도 안 해도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어 너무 억울하고 답답했는데, 이런 말도 안 하면 병 생길 것 같아서 용기 내본다"고 했다.

그러면서 "그래도 늘 그랬듯이 툴툴 털고 밝은 에너지로 꽉 채워보겠다"고 덧붙였다.

앞서 배우 지소연은 지난달 28일 자신의 유튜브 채널에 양미라와 함께한 일본 여행 영상을 게재했다.

그러나 영상 공개 시점이 3·1절과 맞물리면서 일부 네티즌들은 부적절하다고 비판했다. 이에 지소연은 영상을 삭제한 뒤 "보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음"이라고 사과했다.

그는 "해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 제 불찰"이라며 "이번 일로 함께 여행을 다녀온 미라 언니에게까지 질타가 이어지고 있는 점 역시 마음이 무겁다"고 전했다.

