[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 4일 (수요일) 71년생, 금전손실이 발생하기 쉬운 운이다

96년생 자동차 휴대폰점 통신업은 광고에 성과가 있다. 84년생 남에게 오해받을 일을 하지 마라. 72년생 임기응변식의 대응은 좋치않다. 60년생 정상적인 방법과 편법을 동원하자. 48년생 근처에 없는 것은 찾지 말자. 36년생 늘 하던 일도 방심하지 말자.

97년생 실직자는 좋은 소식이 온다. 85년생 당장은 어렵지만 운이 온다. 73년생 고정관념에서 하루속히 탈피하자. 61년생 오락실 영화업 복권업은 광고에 성과가 있다. 49년생 남 주기에는 아까운 생각은 버리자. 37년생 자기자리가 아닌 곳에는 벗어나자.

98년생 현재 일은 동남방에서 성사된다. 86년생 남에게 일을 맡겼으면 믿어라. 74년생 일에 대한 욕구를 강하게 가지자. 62년생 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 50년생 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 38년생 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다.

99년생 변화는 아직 시기상조다. 87년생 대부업 인테리어업 건축업은 광고 성과을 본다. 75년생 도전과 개척의 정신이 요구된다. 63년생 우선 소나기 비는 피하고 보자. 51년생 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 39년생 싼것은 비지떡 소탐대실의 운세이다.

00년생 김씨,정씨,최씨가 정보을 가지고 온다. 88년생 무리하면 건강을 해칠 수 있다. 주의하라. 76년생 이동하는 일에 주의해야 한다. 64년생 느낌만으로 사람을 파악하지 말자. 52년생 의류업 가구업 서점문구업은 광고에 성과가 있다. 40년생 저속한 표현방법은 자제하자. 28년생 건강이 회복되는 좋은 명의를 만난다.

01년생 일의 성사의 의복은 청색, 흑색이다. 89년생 방해하는 사람이 있으니 주의하라. 77년생 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 65년생 작은 것에 너무 연연하지 마라. 53년생 자신의 생각과 현실과는 다르다. 41년생 자손에 경사가 있으니 즐겁다. 29년생 금전으로 고심이 되는 운이다.

02년생 견물생심이다 과욕은 금물이다. 90년생 지출이 줄고 수입이 늘어난다. 78년생 미숙하게 일 처리하지 말고 집중하자. 66년생 거래처에 달려들면 헛수고만 한다. 54년생 받기보다 주는 것에 익숙해져라. 42년생 흉한 소문은 바람처럼 사라진다. 30년생 도난과 실물수을 조심할것.

03년생 신규사업이 나타나는 기운이다. 91년생 방심하면 뜻밖의 큰 손실을 입는다. 79년생 이성적으로 판단하고 행동하자. 67년생 책임을 전가하지 말고 처리하자. 55년생 통신업 휴대폰업 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 43년생 보이지 않는 일을 관찰하자. 31년생 가족에게 편안하게 해 주면 덕이 온다.

04년생 계약의 약속은 오후가 좋다. 92년생 지금의 기회를 놓치지 말고 잡아라. 80년생 다른 사람과 공존하는 마음을 갖자. 68년생 매출이 증대되는 좋은 날이다. 56년생 자신의 욕구를 자제하고 순순히 응하자. 44년생 집안에 손재수가 있다. 32년생 건강식품 편의점 광고는 효과본다.

05년생 장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다. 93년생 시간과 노력을 낭비하지 마라. 81년생 인간적 배신은 정신적으로 고통이다. 69년생 불만이 있으면 적당한 표현으로 풀자. 57년생 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 45년생 인덕이란 베푸는 사람에게 따른다. 33년생 전자 통신업은 광고 효과가 있다.

06년생 전자제품 부동산,금융업 광고는 효과있다. 94년생 기쁘고 즐거운 일이 생긴다. 82년생 하루 종일 일이 손에 안잡힌다. 70년생 벼랑 끝에 몰리더라도 정신만은 차리자. 58년생 금융업 소개업 부동산업은 광고에 성과가 있다. 46년생 걷기운동으로 건강을 해복하자. 34년생 새로운 일을 서둘러 결정하지 말자.

95년생 지나친 기대는 실망만 불러온다. 83년생 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘든다. 71년생 금전손실이 발생하기 쉬운 운이다. 59년생 무리한 계약체결은 삼가하자. 47년생 부동산 매매는 조금만 기다리자. 35년생 윗사람과 협력하여 현재 일을 풀자.

