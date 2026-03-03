빅테크도 불똥…아마존 중동 데이터센터 드론 공격 받아

아마존의 클라우드 서비스인 아마존웹서비스(AWS)는 중동 지역에 있는 데이터센터 중 3곳이 드론 공격으로 피해를 봤다고 2일(현지시간) 밝혔다.



군사 작전으로 인해 미국의 주요 기술기업 데이터센터 운영에 차질이 빚어진 것은 이번이 처음이라고 로이터 통신은 보도했다.



로이터와 블룸버그 통신에 따르면 AWS는 아랍에미리트(UAE)에서 두 개 시설이 직접 타격을 받았고 바레인에서는 시설들 중 한 곳에 근접한 드론 공격으로 인프라에 손상이 발생했다고 밝혔다.

AWS는 "이번 공격으로 구조적 손상이 발생하고 인프라에 대한 전력 공급이 중단됐으며 일부 화재 진압 과정에서 추가적인 침수 피해도 발생했다"고 설명했다.



또 물리적 피해의 특성을 고려할 때 복구 작업이 길어질 것으로 예상되지만 가능한 한 신속하게 서비스를 완전히 복구하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였다.



익명을 요구한 한 소식통은 AWS 서비스를 이용하는 금융 기관들이 영향을 받았다고 로이터에 전했다.



AWS의 이번 피해는 중동 전역으로 파장을 일으키고 있는 이번 분쟁의 영향이 확대되고 있음을 보여준다고 블룸버그는 짚었다.



지난달 28일 미국과 이스라엘의 전격적인 공습으로 최고 지도자를 잃은 이란은 중동 지역 미군 기지 등을 겨냥해 드론과 미사일로 보복 공격에 나섰다.



이란의 집중적 공격 대상이 된 UAE, 카타르, 바레인 등 걸프 국가의 외무장관들은 이달 1일 긴급회의를 열고 이란을 강력히 비난하면서 군사적 대응에 나설 수 있다고 경고했다.



로이터는 미국 빅테크들이 그동안 특히 UAE를 인공지능(AI) 컴퓨팅 지역 허브로 삼아왔다면서 아마존이 이번에 드론 공격을 받은 것을 계기로 이 지역에서 빅테크의 확장 속도에 의문이 제기된다고 짚었다.



마이크로소프트(MS)는 2029년 말까지 UAE에 대한 총투자 규모를 150억달러로 확대할 계획이라고 지난해 11월 발표하기도 했다.



미국 싱크탱크 국제전략문제연구소(CSIS)는 "과거 분쟁에서 이란과 그 대리 세력 같은 지역 적대 세력들은 걸프 협력국들의 송유관과 정유시설, 유전 등을 표적으로 삼았다"면서 '컴퓨트 시대'에는 데이터센터와 이를 지원하는 에너지 인프라 등도 표적이 될 수 있다고 지난주 분석했다.

