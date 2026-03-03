어도어, 팬 플랫폼서 다니엘의 팬 소통 기록 지운다

그룹 뉴진스 소속사 어도어가 전 멤버 다니엘의 팬 소통 기록을 삭제한다.

어도어는 3일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 뉴진스와 공식 팬덤 버니즈 전용 플랫폼 ‘포닝(Phoning)’ 콘텐츠 일부를 정비한다고 공지했다. 포닝은 “아티스트와 팬 여러분이 쌓아온 추억을 소중히 생각하고 있으나 더 나은 서비스 제공을 위해 콘텐츠를 재정비하게 됐다”며 일부 콘텐츠 종료 일정을 안내했다.

이에 따라 오는 4월 3일 오전 11시를 기점으로 포닝 내 메시지 탭에 있는 다니엘의 대화 내역 운영이 종료된다. 포닝 측은 “팬 여러분의 소중한 추억이 담긴 콘텐츠인 만큼 열람 가능 기간을 두어 안내드린다”며 양해를 구했다.

그룹 뉴진스 전 멤버 다니엘. 연합뉴스

다만 유료 구독 기반 서비스의 대화 기록 종료에 대한 팬들의 반발도 이어지고 있다. 포닝은 월 구독료를 내고 멤버들과 프라이빗 메시지를 나누는 형태다. 일부 이용자들은 “환불이나 보상에 대한 이야기 없이 일방적으로 기록을 지우겠다는 것은 소비자 기만”이라고 지적했다.

다니엘은 지난해 11월 29일 멤버들과 긴급 기자회견을 열고 어도어에 대한 신뢰가 파탄에 이르렀다며 전속계약 해지를 주장했다. 이에 어도어는 전속계약 유효 확인 소송을 제기했고, 1심 재판부는 어도어 승소 판결을 내렸다. 재판부는 전속계약이 해지될 정도의 중대한 파탄 사유가 인정되지 않는다고 판단했다.

이후 해린과 혜인은 어도어를 통해 복귀 의사를 밝혔고 하니도 복귀를 확정했다. 민지는 논의를 이어가고 있다. 어도어는 지난해 12월 29일 다니엘과의 전속계약 해지를 통보하고, 431억 원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

어도어는 “전속계약과 저촉되는 계약 체결, 독자 활동, 명예 훼손 등 계약 위반 행위가 발생했고 시정 요구에도 이뤄지지 않아 해지를 통보했다”고 밝혔다.

이에 다니엘은 지난 1월 라이브 방송에서 “끝이 아닌 시작”이라며 법적 대응을 예고한 바 있다.

