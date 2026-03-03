70여 년 제주 기술교육 산실 새로운 도약 꿈꾼다

70년 전통의 제주 기술교육 산실 한림공업고등학교가 항공우주 분야 협약형 특성화고등학교인 ‘한림항공우주고등학교’로 교명을 바꾸고 3일 첫 입학식을 가졌다.

단순한 학교명 변경을 넘어 1953년 기계과와 토목과 2개 학과로 출발해 제주 산업 발전의 기틀을 다져온 기술교육의 역사 위에 ‘항공우주’라는 미래 전략 산업 분야를 더한 ‘제2의 개교’로 평가된다.

한림항공우주고는 △전국 최고 수준의 항공우주 교육 기반 조성 △산학 융합 맞춤형 특화 교육과정 운영 △지역·기업·학교가 함께하는 상생 협력 체계 구축을 3대 핵심 목표로 추진한다.

지난해 항공우주 교육 기반 강화를 위해 항공우주 첨단 기자재 도입과 제트·헬기 엔진 확보로 실무 중심 교육 환경을 구축해 이달말 미래관 신축과 융합관 리모델링을 통해 전문 실습 공간을 확충할 계획이다.

올해 학과별 특성에 맞춰 항공우주 부품 설계·가공과 지상국 구조물 설계, 도심항공교통(UAM) 인프라 설계와 드론 운용, 항공기 전기·전자 장비 정비와 인공위성 전자회로 계측 과목 교과서를 개발하는 등 교육과정을 새롭게 운영한다.

지난해 기존 기계·토목·건축·전기·전자과 등 5개과를 정밀기계과·도시공간건설과·스마트건축과·전기에너지과·아이티(IT)전자과로 재구조화 했다. 1학년 학생들은 모두 ‘항공우주와 스마트 기술’과목을 공통적으로 수강했다.

또한, 산학겸임 강사 수업과 ㈜쿼터니언·한화시스템 등 산업체 전문가 특강을 확대해 학교와 기업의 연계 교육을 강화한다는 계획이다.

이와 함께 기술 교육과 함께 노동 인권·산업 안전 보건 교육을 체계화해 정직과 책임을 갖춘 전문 기술 인재이자 협업 능력과 직업 윤리를 겸비한 융합형 인재 양성에 집중할 예정이다.

◆“교육-취업-정주-지역발전 ‘선순환’ 인재 양성”

제주도와 제주도교육청, 제주대학교 등 지역 대학, 한화시스템·㈜컨텍·엘에스(LS)일렉트릭 등 산업체와 협력을 강화를 통해 지역 인재 우선 채용과 ‘선 취업 후 진학’ 연계 과정을 운영한다. 교육–취업–정주–지역 발전으로 이어지는 선순환 인재 양성 체계를 구축할 계획이다.

재학 3년과 졸업 후 7년을 연계한 ‘10개년 진로 트랙’과 맞춤형 커리어 관리 시스템을 운영해 학생들이 제주에서 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지원하는 등 지역 인재 유출을 줄여 산업 경쟁력을 높일 방침이다.

도교육청은 지난해 3월 이 학교 교장에 이진승 한화시스템 고문을 임용했다.

한편 올해 신입생 입학 경쟁률은 1.41대 1로 지난해(1.26대 1)보다 상승했다. 전기에너지과는 2.28대 1을 기록하는 등 도내 중학생들이 미래 첨단 산업 분야에 대해 높은 관심을 보이고 있는 것으로 나타났다.

이날 입학식에서는 학생회가 김광수 교육감과 이진승 교장에게 새로운 교기를 전달하고, 김 교육감과 주요 내빈, 선배들이 학생대표에게 ‘협약형 특성화고’배지를 수여한 뒤 총동문회와 ㈜한라산이 장학증서를 전달했다. 입학생들은 각자의 꿈과 비전을 담은 종이비행기를 함께 날리며 새로운 출발을 다짐했다.

김광수 교육감은 “기술이 발전하는 과정에서 더 중요한 것은 사람의 가치”라며 “협업과 배려, 책임을 바탕으로 한 인성을 갖춘 인재를 길러 한림항공우주고가 제주 미래 산업을 이끄는 혁신 교육모델로 자리매김하길 기대한다”고 강조했다.

이진승 교장은 “70년 기술교육의 전통 위에 항공우주라는 미래 가치를 더해 지역과 교육이 상생하는 혁신 모델을 구축하겠다”며 “학생들이 글로벌 항공우주 산업을 선도하는 기술 인재로 성장할 수 있도록 학교의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

