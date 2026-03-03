이란 보복에 미군 6명 전사…"공습경보 울릴 새도 없었다"

미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁에서 지금까지 숨진 미군 6명이 모두 쿠웨이트에서 목숨을 잃은 것으로 나타났다.



이들은 쿠웨이트 민간 항구의 임시 작전지휘소에 있었는데, 이란의 공습이 대피경보를 울릴 새도 없이 신속하게 이뤄지면서 피해가 컸던 것으로 보인다.

쿠웨이트 시티의 미국 대사관 인근에서 이란의 공습에 따른 것으로 추정되는 검은 연기가 피어오르는 모습. AFP연합뉴스

미 중부사령부는 2일(현지시간) 쿠웨이트 남부 항구도시 슈아이바에 대한 이란의 공격으로 미군 6명이 전사했다고 발표했다.



CNN 소식통에 따르면 이란의 공격은 현지시간으로 1일 오전 9시께 발생했다.



이란의 발사체가 방공망을 뚫고 컨테이너 구조물을 연결해 만든 임시 작전지휘소 건물의 중앙 부분을 직접 타격했다.



건물이 불길에 휩싸이면서 지휘소 내부는 새까맣게 그을렸고, 폭발 충격으로 벽체가 일부 떨어져 나갔다.



공격이 매우 신속하게 이뤄진 탓에 장병들이 벙커 등으로 몸을 피할 수 있도록 대피경보를 발령할 새도 없었다고 소식통은 전했다.



당시 현장에는 수십명이 근무 중이었지만, 갑작스러운 공격에 장병들의 소재를 파악하는 데도 어려움을 겪었던 것으로 알려진다.



미 중부사령부도 당초 3명이 전사했다고 발표했다가 이후 유해를 추가로 수습하면서 사망자 수를 조정했다.



이번에 수습된 유해는 공습 이후 실종자로 분류됐던 장병들로 켄터키주 포트녹스에 본부를 둔 제1전구지원사령부 소속이라고 CNN은 전했다.



다만 정확한 신원은 아직 공개되지 않았다.



미 중부사령부가 앞서 작전 과정에서 18명이 중상을 입었다고 밝힌 만큼 추가 사망자가 나올 가능성도 배제할 수 없다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 군사작전에 대해 "4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"며 중·장기화할 가능성을 시사한 만큼 미군 피해도 더 커질 것으로 보인다.

연합

